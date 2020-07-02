Asyaport "sıfır atık belgesi" aldı - Son Dakika

Asyaport "sıfır atık belgesi" aldı

Türkiye'nin en büyük transit limanlarından Asyaport, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 2019 temmuz ayında yayımladığı "Sıfır Atık Yönetmeliği"ne uygun, Sıfır Atık Yönetim Sistemi'ni kurarak belgesini aldı.

Türkiye'nin en büyük transit limanlarından Asyaport, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 2019 temmuz ayında yayımladığı "Sıfır Atık Yönetmeliği"ne uygun, Sıfır Atık Yönetim Sistemi'ni kurarak belgesini aldı.

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Asyaport'tan yapılan açıklamaya göre, dünya nüfusunun artması ve tüketim alışkanlıklarının değişmesiyle her geçen gün doğal kaynakların azalmasını göz önünde bulundurarak, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından "Sıfır Atık" projesi hayata geçirildi.

Doğal kaynakları koruma ve verimli kullanma prensibi ile çalışmalarını sürdüren Asyaport Limanı'na, gerçekleştirdiği örnek uygulamalar ve kurduğu Sıfır Atık Yönetim Sistemi ile Tekirdağ Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından Sıfır Atık Belgesi verildi.

Süleymanpaşa ilçesinde hem liman içerisinde hem de liman dışında yaptığı çalışmalarla doğaya ve çevreye saygısını iş modeli olarak benimseyen Asyaport'ta, uygulamalar sayesinde 2020 yılı ilk 5 ayında toplanan ve geri dönüştürülebilen 6,4 ton atık ile su ve enerji tasarrufu sağladı.

Sürdürülebilir çevre için sürdürülebilir liman olmayı hedefleyen Asyaport, Avrupa'da ve Türkiye'de ilk kez liman içi taşıyıcılarda LNG kullanarak karbon salınımını yılda bin 230 ton azaltıyor.

Limanda bulunan tüm vinçler elektrik enerjisiyle çalışırken,kullanılan elektrik enerjisinin bir kısmı liman bünyesinde kurulu bin 280 panelden oluşan güneş enerjisi sisteminden karşılanıyor.

Asyaport, 2018 yılından itibaren kendi personeli tarafından ve kendi öz imkanları ile imal edilen deniz süpürgesi ile yaz sezonu boyunca deniz yüzeyini temizleme çalışmaları ve çevre halkının farkındalığının sağlanması faaliyetini gerçekleştiriyor.

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Haber Yayın Tarihi: 02.07.2020 11:51 Kaynak: AA

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