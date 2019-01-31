Son Dakika Haberleri: At Arabalı Çocuk Hırsızlar Güvenlik Kamerasına Böyle Yakalandı

At Arabalı Çocuk Hırsızlar Güvenlik Kamerasına Böyle Yakalandı

54 dakika önce

Balıkesir'in Edremit ilçesinde at arabası ile mahalle arasında gezerek evlerin alüminyum sinekliklerini çalan 3 küçük çocuk güvenlik kameralarına yakalandı.

At Arabalı Çocuk Hırsızlar Güvenlik Kamerasına Böyle Yakalandı, System.String[]
Balıkesir'in Edremit ilçesinde at arabası ile mahalle arasında gezerek evlerin alüminyum sinekliklerini çalan 3 küçük çocuk güvenlik kameralarına yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Edremit'in Tuzcumurat Mahallesi sakinlerinin bir süredir sıkıntı yaşadığı hırsızlık olayları sonrasında vatandaşlar kurdukları güvenlik kamerası sonrasında gördüklerine inanamadı. At arabasıyla sokağa gelen 3 çocuk zemin katlardaki alimünyum sineklikleri sökerken güvenlik kameralarına yakalandı. Bölgede hırsızlık olaylarının arttığı ifade eden vatandaşlar, sorunun bir an önce çözüme kavuşturulmasını istedi. - BALIKESİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 10:53 Kaynak: İHA

Balıkesir, Edremit, 3. Sayfa
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