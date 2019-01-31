At Arabalı Çocuk Hırsızlar Güvenlik Kamerasına Böyle Yakalandı
54 dakika önce
Balıkesir'in Edremit ilçesinde at arabası ile mahalle arasında gezerek evlerin alüminyum sinekliklerini çalan 3 küçük çocuk güvenlik kameralarına yakalandı.
Balıkesir
'in Edremit
ilçesinde at arabası ile mahalle arasında gezerek evlerin alüminyum sinekliklerini çalan 3 küçük çocuk güvenlik kameralarına yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Edremit'in Tuzcumurat Mahallesi sakinlerinin bir süredir sıkıntı yaşadığı hırsızlık olayları sonrasında vatandaşlar kurdukları güvenlik kamerası sonrasında gördüklerine inanamadı. At arabasıyla sokağa gelen 3 çocuk zemin katlardaki alimünyum sineklikleri sökerken güvenlik kameralarına yakalandı. Bölgede hırsızlık olaylarının arttığı ifade eden vatandaşlar, sorunun bir an önce çözüme kavuşturulmasını istedi. - BALIKESİR
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Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 10:53 Kaynak: İHA
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