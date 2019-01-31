Son Dakika Haberleri: At Arabalı Çocuk Hırsızlar Kamerada

At Arabalı Çocuk Hırsızlar Kamerada

2 saat önce

At arabalı çocuk hırsızlar kameradaBALIKESİR - Balıkesir'in Edremit ilçesinde at arabası ile mahalle arasında gezerek evlerin alüminyum sinekliklerini çalan 3 küçük çocuk güvenlik kameralarına yakalandılar.

At arabalı çocuk hırsızlar kamerada

BALIKESİR - Balıkesir'in Edremit ilçesinde at arabası ile mahalle arasında gezerek evlerin alüminyum sinekliklerini çalan 3 küçük çocuk güvenlik kameralarına yakalandılar.
Edinilen bilgiye göre, Edremit'in Tuzcumurat Mahallesi sakinlerinin bir süredir sıkıntı yaşadığı hırsızlık olayları sonrasında vatandaşlar kurdukları güvenlik kamerası sonrasında gördüklerine inanamadı. At arabasıyla sokağa gelen 3 çocuk zemin katlardaki alimünyum sineklikleri sökerken güvenlik kameralarına yakalandı. Bölgede hırsızlık olaylarının arttığı ifade eden vatandaşlar sorunun bir an önce çözüme kavuşturulmasını istediler.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 02:25 Kaynak: İHA

Balıkesir, Edremit
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