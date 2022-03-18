At arabalı hırsızlar 2 ton çelik boruyla bekçilere yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi

At arabalı hırsızlar 2 ton çelik boruyla bekçilere yakalandı

18.03.2022 22:53
At arabalı hırsızlar 2 ton çelik boruyla bekçilere yakalandı

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde yaklaşık 2 ton çelik su borusu çalan at arabalı hırsızlar bekçilere suçüstü yakalandı.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde yaklaşık 2 ton çelik su borusu çalan at arabalı hırsızlar bekçilere suçüstü yakalandı. Aşırı yükü kaldıramayan at arabasının tekerleği koparken, at da bekçiler sayesinde eziyetten kurtuldu.

Edinilen bilgiye göre, Kazımiye Mahallesi su deposu civarından 600'lük diye tabir edilen çelik dirsek su boruları ile demir çit at arabalı kişilerce çalındı. Gece saatlerinde yaya devriye görevine çıkan Şehit Sabahattin Ergin Polis Merkezi'ne bağlı bekçiler, at arabalı şahısları Barbaros Caddesi üzerinde yakaladı. Bekçilerin olayı fark edip hırsızları yakalaması sayesinde hayvan da eziyetten kurtuldu.

Hırsızlığa alet ettikleri atın eziyet görmesi tepki çekerken, çalınan malzemeler ise polis tarafından sahibine teslim edildi. Olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı. - TEKİRDAĞ

YORUMLAR
500
Boru patlarsa ev havaya uçacak Boru patlarsa ev havaya uçacak Hayrabolu'da 28 kaçak göçmen yakalandı Hayrabolu'da 28 kaçak göçmen yakalandı

Tekirdağ, Polis, Çorlu, su, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa At arabalı hırsızlar 2 ton çelik boruyla bekçilere yakalandı - Son Dakika


Son Dakika
22:55 "Asgari ücrete yılda iki kez zam gelir mi?" sorusuna AK Partili Cahit Özkan'dan heyecanlandıran yanıt
22:50 Boşandığı eşini başından vurarak öldüren sanık, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı
22:42 Dün akşam gözaltına alınan Bulgaristan eski Başbakanı Borisov serbest bırakıldı
22:24 Nefes kesen mücadele! Trabzonspor, sahasında Çaykur Rizespor'a 3-2 mağlup oldu
22:06 Ronaldo resmen ayrılıyor! Messi ile aynı takımda olması isteniyor
21:45 Çelik bin pişman! Yıllar önce çektirdiği mayolu fotoğrafı tekrar gündem olunca deliye döndü
21:22 Alışveriş merkezinde eşiyle tartışan adam, önce eşine ateş etti ardından kendini vurdu
21:15 Burak Yılmaz, Lille'den ayrılıyor! Ekonomik nedenler devreye girdi
21:07 Uzman Çavuşun doktor tarafından şiddete maruz kaldığı anlar ortaya çıktı
20:37 Müzakere görüşmesi için Rusya'dan şart: Mutabakat metninin imzalanması gerekli
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.03.2022 23:00:24. #1.11#
SON DAKİKA: At arabalı hırsızlar 2 ton çelik boruyla bekçilere yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement