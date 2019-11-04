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Son Dakika 3. Sayfa At arabalı hırsızlar güvenlik kamerasında

At arabalı hırsızlar güvenlik kamerasında

7 saat önce

At arabalı hırsızlar güvenlik kamerasındaBURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde at arabalı hırsızlar güvenlik kameralarına yakalandı.

At arabalı hırsızlar güvenlik kamerasında

BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde at arabalı hırsızlar güvenlik kameralarına yakalandı.

İlk olay Mahmudiye Mahallesinde bulunan bir kereste firmasının önünde meydana geldi. At arabasıyla gelen kimliği belirsiz kişi ya da kişiler işyeri önünde bulunan keresteleri at arabasına yükleyerek kayıplara karıştı. İşyeri önünde bulunan kerestelerinin olmadığını fark eden firma sahibi güvenlik kamera görüntüleri izleyince kerestelerin çalındığı gördü. Firma sahibi durumu polis ekiplerine haber vererek şikayetci oldu.

Bir diğer hırsızlık olayı ise OSB'de meydana geldi. Çöpleri dökmek için işyerinin girişine bırakılan bidonu gözüne kestiren bir kadın hiç bir şey olmamış gibi bidonu alıp arabasına koyup yoluna devam etti. Firma sahibi kamera görüntülerini incelediğinde bidonun çalındığı gördü. Her iki olayın ardından firma sahipleri at arabalı bu hırsızların bir an önce bulunmasını talep etti. İki olayla alakalı da tahkikatın sürdüğü belirtildi.

At arabalı hırsızlar güvenlik kamerasında

Mahmudiye, İnegöl, Bursa, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 04.11.2019 07:34 Kaynak: İHA
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