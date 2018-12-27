At Arabalı Hırsızlara Polis Operasyonu
2 saat önce
Eskişehir'de Türk Telekom'a ait bakır kabloyu çaldıkları iddia edilen 3 şüpheli gözaltına alındı.
Eskişehir
'de Türk Telekom
'a ait bakır kabloyu çaldıkları iddia edilen 3 şüpheli gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği
ekipleri, kent merkezinde Türk Telekom'a ait 50 kilogram bakır kablo ile 194 metre yer altı kablosunun çalınması olayı ile ilgili çalışma başlattı.
Ekipler, hırsızlık olaylarını at arabasıyla yaptıkları belirlenen 3 şüpheliyi kent merkezinde düzenlenen eş zamanlı operasyonda yakaladı.
Gözaltına alınan zanlıların emniyetteki sorgularının sürdüğü öğrenildi.
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Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 12:09 Kaynak: AA
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