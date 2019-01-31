At Arabalı Hırsızlık Şüphelisi Çocuklar Kamerada
59 dakika önce
BALIKESİR'in Edremit ilçesinde at arabası ile evlerin pencerelerindeki sineklikleri çalan 3 çocuğun görüntüsü güvenlik kameralarına yansıdı.
BALIKESİR'in Edremit
ilçesinde at arabası ile evlerin pencerelerindeki sineklikleri çalan 3 çocuğun görüntüsü güvenlik kameralarına yansıdı.
Edremit ilçesi Tuzcumurat Mahallesi'nde, son günlerde artan hırsızlık olayları üzerine mahalle sakinleri, evlerine güvenlik kamerası taktırdı. Gündüzleri at arabası ile sokakta gezen 3 çocuğun evlerin pencerelerinin sinekliklerini çalma anları ile geceleri 2 çocuğun otomobillerin içerisini kontrol edip, hırsızlık girişimde bulunma anları güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Çocukların hırsızlık girişimleri ise vatandaşlar tarafından sosyal medyada paylaşıldı.
Görüntüler üzerine harekete geçen polis olayla ilgili araştırma başlattı. - Edremitbalıkesir
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Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 06:25 Kaynak: DHA
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