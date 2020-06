At arabalı hırsızlık şüphelisi kadın kamerada - Son Dakika

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, sokağa çıkma yasağında mobilya mağazasından hırsızlık yapan at arabalı kadın şüpheli, güvenlik kameralarına yakalandı.

Olay, İnegöl ilçesindeki Mahmudiye Mahallesi Mobilya Sanayii'nde, sokağa çıkma yasağının olduğu saat 10.00 sıralarında meydana geldi. Kapalı olan mobilya firmasının önüne gelen at arabalı kadın hırsız, önce etrafı kontrol etti. Ardından maskesini takan kadın şüpheli, bıçağı ile firmanın brandasını keserek 10 bin TL değerindeki demir profilleri at arabasına yükledi. Yaklaşık 5 dakika boyunca hırsızlık yapan kadın, daha sonra at arabasıyla uzaklaştı. Olaydan bir gün sonra iş yerine gelen Mehmet G., dükkanın zarar gördüğünü fark ederek kamera görüntülerini inceledi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, hırsızın yakalanması için çalışma başlattı.