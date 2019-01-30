Son Dakika Haberleri: At Arabalı Hırsızlık Zanlıları Yakalandı

At Arabalı Hırsızlık Zanlıları Yakalandı

11 dakika önce

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde polis, at arabaları ile hurda toplama görüntüsü altında hırsızlık yaptıkları belirlenen şüphelileri yakaladı.

At Arabalı Hırsızlık Zanlıları Yakalandı, System.String[]
Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde polis, at arabaları ile hurda toplama görüntüsü altında hırsızlık yaptıkları belirlenen şüphelileri yakaladı.

At arabaları ile hurda toplama bahanesiyle yazlık evlerin bahçelerinden ve bazı işyerlerinin önlerinden hırsızlık yaptıkları belirlenen zanlılar bu sefer Burhaniye polisinden kaçamadı. Geçtiğimiz gün sabah saatlerinde bir işyerinin önünde bulunan buzdolabı gibi malzemeleri çaldıkları iddia edilen B.S. ve O.S. adlı zanlılar, polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Emniyet Müdürlüğünde ifadeleri alınan zanlılar, sağlık kontrolü sonrası mahkemeye çıkarıldı. - BALIKESİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 01:30 Kaynak: İHA

Polis, Balıkesir, Burhaniye, 3. Sayfa
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