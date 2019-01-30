At Arabalı Hırsızlık Zanlıları Yakalandı

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde polis, at arabaları ile hurda toplama görüntüsü altında hırsızlık yaptıkları belirlenen şüphelileri yakaladı.

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde polis, at arabaları ile hurda toplama görüntüsü altında hırsızlık yaptıkları belirlenen şüphelileri yakaladı.



At arabaları ile hurda toplama bahanesiyle yazlık evlerin bahçelerinden ve bazı işyerlerinin önlerinden hırsızlık yaptıkları belirlenen zanlılar bu sefer Burhaniye polisinden kaçamadı. Geçtiğimiz gün sabah saatlerinde bir işyerinin önünde bulunan buzdolabı gibi malzemeleri çaldıkları iddia edilen B.S. ve O.S. adlı zanlılar, polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Emniyet Müdürlüğünde ifadeleri alınan zanlılar, sağlık kontrolü sonrası mahkemeye çıkarıldı. - BALIKESİR

Son Dakika » 3. Sayfa » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Hırsızlık Şüphelisi Kadınlardan Kendilerini Görüntüleyen Gazetecilere İlginç Sözler: Sen Hala Ölmedin mi?

Avrupa'nın Dev Ülkesi Polis Teşkilatı Başkan Yardımcılığına Türk İsmi Getirdi

İYİ Partili Aday Adayı, Seçim Broşürü Dağıtırken Hayatını Kaybetti

Elektrik Akımına Kapılan Genç Ahmetcan, Hayatını Kaybetti