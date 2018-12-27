Son Dakika Haberleri: At Arabalı Kablo Hırsızları Yakalandı

At Arabalı Kablo Hırsızları Yakalandı

6 dakika önce

At arabalı kablo hırsızları yakalandı 50 kilo bakır, 194 metre yeraltı kablosu çalındıESKİŞEHİR - Eskişehir'de, bakır kabloyu çaldıkları iddiası ile yakalanarak gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edildi.

At arabalı kablo hırsızları yakalandı
50 kilo bakır, 194 metre yeraltı kablosu çalındı

ESKİŞEHİR - Eskişehir'de, bakır kabloyu çaldıkları iddiası ile yakalanarak gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edildi.
Edinilen bilgiye göre, Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kent merkezinde Türk Telekom'a ait 50 kilogram bakır kablo ile 194 metre yer altı kablosunun çalınması konusuyla ilgili çalışma başlattı. Polis ekipleri, hırsızlık olaylarını at arabasıyla yaptıkları tespit edilen 3 şüpheliyi kent merkezinde gerçekleştirdiği eş zamanlı operasyonla yakaladı.
Gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i emniyetteki sorgusunun akabinde Eskişehir Adalet Sarayına sevk edildi.
Öte yandan Asayiş Şube Müdürlüğü ve ilçe emniyet müdürlüklerine bağlı ekipler, kent merkezinin yanı sıra ilçelerde, at arabasıyla hurda toplayan kişilere de yönelik çalışma başlattı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 03:07 Kaynak: İHA

Eskişehir, 3. Sayfa
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