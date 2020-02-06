At arabalı kadın hırsızlar güvenlik kamerasına yakalandı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa At arabalı kadın hırsızlar güvenlik kamerasına yakalandı - Son Dakika

At arabalı kadın hırsızlar güvenlik kamerasına yakalandı

6 saat önce

Bursa'da at arabasıyla tadilat halindeki dükkana giren 2'si kadın 3 kişilik at arabalı hırsızlık şebekesi, komşu esnafın sabah namazına kalkmasıyla hırsızlık yapamadan kaçtı.

At arabalı kadın hırsızlar güvenlik kamerasına yakalandı, System.String[]

Bursa'da at arabasıyla tadilat halindeki dükkana giren 2'si kadın 3 kişilik at arabalı hırsızlık şebekesi, komşu esnafın sabah namazına kalkmasıyla hırsızlık yapamadan kaçtı.


Nilüfer Ertuğrul Mahallesinde tadilat halindeki dükkanı gözlerine kestiren at arabalı 3 hırsız, iş yerinin kapısını zorlayıp açtı. Hırsızlar, içerideki malzemeleri yüklemeye hazırlandığı sırada yan dükkandaki komşu esnaf sabah namazına kalkınca sesleri duyarak dışarı çıktı. At arabalı şahısları gören esnaf, "Burada ne yapıyorsunuz" diye sorunca, 3 şüpheli at arabasına binerek olay yerinden hızla uzaklaştı. Bu anlar ise iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Tadilat halindeki dükkanda 60 bin liralık malzeme bulunduğu, komşunun sabah namazına kalkmasıyla hırsızlığın önüne geçilmiş oldu.


Dükkan sahibi İbrahim Durmayaz, "Sabah saat 05: 30 sıralarında yeni kiraya vermiş olduğumuz dükkanda tadilat çalışmaları sürerken, içeride oldukça değerli malzeme vardı. Bunları yolun karşısından at arabasıyla geçerken gören şahıslar kapıyı kırarak içeri girmişler, esnaf komşumuz sabah namazına kalktığında bu şahısları görüp bağırınca at arabasına binip kaçmışlar. İçeride 60 bin liralık malzeme vardı. Komşunun sabah namazına kalkması 60 bin liralık hırsızlığın önüne geçti" dedi. - BURSA

Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 09:29 Kaynak: İHA
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