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AT ARABALI SEYYAR TORBACILAR YAKALANDI - Son Dakika

AT ARABALI SEYYAR TORBACILAR YAKALANDI

03.01.2022 09:58

ADANA'da at arabasıyla sokak sokak gezip, uyuşturucu madde satışı yaptığı belirlenen Egemen B. (57) ile oğlu Uğur Efe B. (28) yakalandı.

ADANA'da at arabasıyla sokak sokak gezip, uyuşturucu madde satışı yaptığı belirlenen Egemen B. (57) ile oğlu Uğur Efe B. (28) yakalandı. Polisin at arabasında yaptığı aramada 1 kilo 772 gram esrar ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte at arabasıyla uyuşturucu madde satışı yaptığı bilgisine ulaştı. Ekipler, şüphelilerin Egemen B. ile oğlu Uğur Efe B. olduğunu belirledi. Fiziki takip sonucu şüphelilerin at arabası ile sokak sokak gezip, uyuşturucu sattığı saptandı. Harekete geçen ekipler, baba ile oğlunu Seyhan ilçesi Mustafa Kemal Paşa Bulvarı'nda at arabasında seyir sırasında yakaladı. Polisin at arabasında yaptığı aramada 1 kilo 772 gram esrar ele geçirildi. Baba ile oğlu, ekipler tarafından gözaltına alındı.

'KİMİN KOYDUĞUNU BİLMİYORUM'

Emniyete götürülen şüphelilerden Egemen B. ifadesinde "Uyuşturucu maddeden haberim yoktu. Kimin koyduğunu bilmiyordum" dedi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Egemen B. ile Uğur Efe B. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

AT ARABALI SEYYAR TORBACILAR YAKALANDI
AT ARABALI SEYYAR TORBACILAR YAKALANDI
AT ARABALI SEYYAR TORBACILAR YAKALANDI
AT ARABALI SEYYAR TORBACILAR YAKALANDI
AT ARABALI SEYYAR TORBACILAR YAKALANDI
AT ARABALI SEYYAR TORBACILAR YAKALANDI

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Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu, Esrar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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