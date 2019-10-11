Son Dakika Haberleri: At arabası dereye uçtu: 1'i ağır 2 yaralı
Son Dakika 3. Sayfa At arabası dereye uçtu: 1'i ağır 2 yaralı

At arabası dereye uçtu: 1'i ağır 2 yaralı

12 dakika önce

Sakarya'nın Hendek ilçesinde at arabasının dereye uçması sonucu meydana gelen kazada 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

At arabası dereye uçtu: 1'i ağır 2 yaralı, System.String[]

Sakarya'nın Hendek ilçesinde at arabasının dereye uçması sonucu meydana gelen kazada 1'i ağır 2 kişi yaralandı.


Kaza, 16.50 sıralarında Hendek ilçesine bağlı Akpınar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, atın ürkmesi sonucu at arabası yoldan çıkarak mahallede bulunan dereye uçtu. Kazada F.S. hafif yaralanırken R.S. ağır yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar durumu sağlık, polis ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerince yaralılar bulunduğu yerden çıkartıldı. Olay yerinde kalbi duran R.S. sağlık ekiplerince tekrar hayata döndürüldü. Yaralılar Hendek Devlet Hastanesine kaldırdı. Hastanede yapılan müdahalenin ardından iki yaralı Sakarya Eğitim Araştırma Hastanesine sevk edildi. - SAKARYA

İtfaiye, Akpınar, Sakarya, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 07:36 Kaynak: İHA
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