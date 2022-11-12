Hicret Mahallesi'nde dün gece hurdacılık yapan ve sarhoş oldukları iddia edilen 2 kişinin kendilerini çeken ata işkencesi, onları camdan gören vatandaşların yüreklerini dağladı.
Kemer ile kendilerini çeken atın yüzüne vuran kişiler cep telefonu kamerası ile görüntülendi. O anları gören vatandaşlar polise de haber verdi. Polis ekipleri, ata işkence yapan kişilerin peşine düştü.
Son Dakika › 3. Sayfa › İstanbul'da yürek parçalayan görüntü! 2 kişi hurda taşıdıkları arabayı çeken atın yüzüne kemerle vurdu - Son Dakika