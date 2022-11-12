Kemer ile kendilerini çeken atın yüzüne vuran kişiler cep telefonu kamerası ile görüntülendi. O anları gören vatandaşlar polise de haber verdi. Polis ekipleri, ata işkence yapan kişilerin peşine düştü.

Kaynak: İHA

Kemer, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › İstanbul'da yürek parçalayan görüntü! 2 kişi hurda taşıdıkları arabayı çeken atın yüzüne kemerle vurdu - Son Dakika

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