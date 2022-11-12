İstanbul'da yürek parçalayan görüntü! 2 kişi hurda taşıdıkları arabayı çeken atın yüzüne kemerle vurdu - Son Dakika
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İstanbul'da yürek parçalayan görüntü! 2 kişi hurda taşıdıkları arabayı çeken atın yüzüne kemerle vurdu

12.11.2022 15:51

İstanbul Arnavutköy'de gece at arabası ile hurda toplayan 2 kişi, kendilerini çeken ata işkence yaptı. Şahısların kemer ile atın yüzüne vurdukları an bir vatandaşın cep telefonu kamerası ile saniye saniye görüntülendi.

Hicret Mahallesi'nde dün gece hurdacılık yapan ve sarhoş oldukları iddia edilen 2 kişinin kendilerini çeken ata işkencesi, onları camdan gören vatandaşların yüreklerini dağladı.

POLİSE HABER VERDİLER

Kemer ile kendilerini çeken atın yüzüne vuran kişiler cep telefonu kamerası ile görüntülendi. O anları gören vatandaşlar polise de haber verdi. Polis ekipleri, ata işkence yapan kişilerin peşine düştü.

Kaynak: İHA
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Kemer, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İstanbul'da yürek parçalayan görüntü! 2 kişi hurda taşıdıkları arabayı çeken atın yüzüne kemerle vurdu - Son Dakika

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SON DAKİKA: İstanbul'da yürek parçalayan görüntü! 2 kişi hurda taşıdıkları arabayı çeken atın yüzüne kemerle vurdu - Son Dakika
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