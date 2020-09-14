At arabası üstünde sosyal mesafe ve maske kuralını alt üst ettiler - Son Dakika

At arabası üstünde sosyal mesafe ve maske kuralını alt üst ettiler
Bursa'da at arabasında maskesiz ve birbirlerine yakın şekilde yolculuk yapan aile kameralara yakalandı.
Bursa'da at arabasında maskesiz ve birbirlerine yakın şekilde yolculuk yapan aile kameralara yakalandı.
Merkez Yıldırım ilçesinde bir at arabasının üstünde ne sosyal mesafe kuralına uyuldu, ne de maske kuralına. Aralarında çocukların da bulunduğu yaklaşık 10 kişilik grup at arabası üzerinde kilometrelerce seyahat etti. At arabası üzerindeki grup görenlere "pes" dedirtti. Sosyal mesafenin ve maske kuralının hiçe sayıldığı o anlar bir vatandaş tarafından cep telefonuyla kaydedildi. - BURSA
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