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Son Dakika 3. Sayfa At arabasının çarptığı yaşlı adam yaralandı

At arabasının çarptığı yaşlı adam yaralandı

6 saat önce

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde sahibinin elinden boşalan at arabası yaşlı bir adama çarptı.

At arabasının çarptığı yaşlı adam yaralandı, System.String[]

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde sahibinin elinden boşalan at arabası yaşlı bir adama çarptı. Ağır yaralanan yaşlı adam ambulansla hastaneye kaldırıldı.


Olay, İstiklal Mahallesi 46. Sokak'ta meydana geldi. Çevredekilerin beyanlarına göre; saat 17.30 sıralarında cadde üzerinde karşıdan karşıya geçmek isteyen 75 yaşındaki Fahrettin S.'ye sahibinin elinden boşalan at arabası hızla çarptı. Savrularak yere düşen yaşlı adama çevredekiler sahip çıkarak durum sağlık ekiplerine bildirildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından yaralı Muratlı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.


Sol bacağı ve sol kolunda kırık olduğu tahmin edilen yaşlı adamın tedavisi sürerken, yaralıya çarpan at arabası ve sahibinin tespiti için çalışma başlatıldı.


Kazaya ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor. - TEKİRDAĞ

Tekirdağ, Muratlı, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 10.11.2019 11:39 Kaynak: İHA
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