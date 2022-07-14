At arabasıyla gelip dolaptaki tüm dondurmaları çaldılar - Son Dakika
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At arabasıyla gelip dolaptaki tüm dondurmaları çaldılar

14.07.2022 09:34
At arabasıyla gelip dolaptaki tüm dondurmaları çaldılar

Bursa'da bir markete sabah saatlerinde gelen at arabalı hırsızlar, dolaptaki tüm dondurmaları çaldı.

Bursa'da bir markete sabah saatlerinde gelen at arabalı hırsızlar, dolaptaki tüm dondurmaları çaldı.

Nilüfer ilçesi Ertuğrul Mahallesi'nde bulunan bir markete sabaha karşı at arabasıyla gelen 2 hırsız, yanlarında getirdikleri levyelerle dolabın kilitlerini kırdı. Daha sonra güvenlik kameralarının yönünü değiştirerek dolaptaki pahalı ne kadar dondurma varsa çalarak at arabasına yükleyip kayıplara karıştı. Dükkanda bulunan başka hiçbir şeye dokunmayan hırsızların sadece dondurmaları çalıp kaçması dikkat çekti.

Duruma isyan eden iş yeri sahibi Ömer Can Gedikli, "Sabah 5 sularında 2 hırsız at arabasıyla dükkanın önünde bulunan dondurma dolabının kilidini kırıp içindeki 7 bin liralık dondurmayı çalıyor. Sabah iş yerine geldiğimde güvenlik kameralarını izleyince olayı öğrendim. Eriyeceğini bile bile o kadar dondurmayı neden çalmışlar anlam veremedim. Buralarda hırsızlık olayları arttı biz bir an önce bu duruma çare bulunmasını istiyoruz" dedi. - BURSA

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Kaynak: İHA

Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa At arabasıyla gelip dolaptaki tüm dondurmaları çaldılar - Son Dakika

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SON DAKİKA: At arabasıyla gelip dolaptaki tüm dondurmaları çaldılar - Son Dakika
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