At arabasıyla hırsızlık kamerada - Son Dakika

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, mobilya atölyesinin kapısını söken kimliği belirsiz kişi, at arabasına yükledikten sonra kaçtı. Hırsızlık anı, iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

'Olay, dün sabah saatlerinde, Mahmudiye Mahallesi 9'uncu Mobilya Sokak'ta meydana geldi. At arabasıyla mobilya atölyesinin önüne gelen kimliği belirsiz kişi, bir süre iş yerinin önünde bekledi. Daha sonra iş yerinin girişine yönelen şüpheli, kapıyı söktü. At arabasına kapıyı yükleyen şüpheli, olay yerinden ayrıldı. İş yeri sahibi, atölyeye geldiğinde kapıyı göremeyince polise haber verdi. İş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntüleri izleyen polis, hırsızlık şüphelisini yakalamak için çalışma başlattı.