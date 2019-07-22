Son Dakika Haberleri: At arabasıyla iş yerindeki demirleri çaldılar
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At arabasıyla iş yerindeki demirleri çaldılar

1 saat önce

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde at arabasıyla hurda toplayan 2 kız çocuğu, halı yıkama fabrikasındaki demir malzemeleri çalarak kayıplara karıştı.

At arabasıyla iş yerindeki demirleri çaldılar, System.String[]
Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde at arabasıyla hurda toplayan 2 kız çocuğu, halı yıkama fabrikasındaki demir malzemeleri çalarak kayıplara karıştı.

Edinilen bilgiye göre olay, Akçeşme Mahallesi 2608. Sokak'ta geçtiğimiz gün sabah saatlerinde yaşandı. Halı yıkama işi yapan İbrahim İşlek, akşam saatlerinde iş yerine geldiğinde bahçe kapısının açık olduğunu fark etti. İçeri giren İşlek, bahçede bulunan el arabası, mazgal, demir parmaklık gibi demir malzemelerin yerinde olmadığını gördü. Güvenlik kameralarını izleyen İşlek, demir malzemeleri at arabasıyla gelen iki kız çocuğunun bahçeye girerek alıp götürdüğünü tespit etti. İşlek, durumu polis ekiplerine bildirdi. İş yerine gelerek güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri, hırsızları yakalamak için çalışma başlattı.

Güvenlik kameralarının görüntülediği olayda, at arabasıyla iş yerinin önüne gelen iki kız çocuğu rahat tavırlarla iş yerinin bahçe kapısını açıp içeriden demir malzemeleri alarak at arabasına koyuyor. Ardından küçük kızlar rahat tavırlarla iş yerinin önünden uzaklaşıyor. - DENİZLİ
Merkezefendi, Denizli, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 22.07.2019 06:10 Kaynak: İHA
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