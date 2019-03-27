Son Dakika Haberleri: At Arabasıyla Kırmızı Işıkta Bekledi

At Arabasıyla Kırmızı Işıkta Bekledi

22 dakika önce

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde üzerinde 2 kişinin bulunduğu at arabasının kırmızı ışıkta bekleme anı kameralara yansıdıSiverek-Şanlıurfa kara yolunun otogar kavşağında, kırmızı ışıkta bekleyen at arabasını gören sürücüler, o anları cep telefonuyla kaydetti.

At Arabasıyla Kırmızı Işıkta Bekledi, System.String[]
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde üzerinde 2 kişinin bulunduğu at arabasının kırmızı ışıkta bekleme anı kameralara yansıdı

Siverek-Şanlıurfa kara yolunun otogar kavşağında, kırmızı ışıkta bekleyen at arabasını gören sürücüler, o anları cep telefonuyla kaydetti.

Görüntülerde üzerinde 2 kişinin bulunduğu at arabasının, bir süre kırmızı ışıkta bekledikten sonra yeşil ışığın yanmasıyla yoluna devam etmesi yer alıyor.

O anları cep telefonuyla kaydeden sürücü Enes Uçar, "Kırmızı ışıkta bekleyen atlı arabasını görünce şaşırdım. Birçok sürücü kırmızı ışık ihlali nedeniyle kazaya karışırken at arabasını kullanan vatandaşın beklemesi ders niteliğinde olmalı." diye konuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 06:14 Kaynak: AA

Siverek, Şanlıurfa, Kültür Sanat
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