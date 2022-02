AT ARABASIYLA ÜNİVERSİTE BAHÇESİNDE DEMİR HIRSIZLIĞINDA 2 GÖZALTI - Son Dakika

TEKİRDAĞ Namık Kemal Üniversitesi Çorlu Mühendislik Fakültesi bahçesinden hurda demir çalıp at arabası ile kaçtıkları iddia edilen şüphelilerden 2 kadın takip sonucu yakalandı. Yaşanan arbedede polis ekiplerine bıçak ve satırla saldırmak isteyen ve ata binerek kaçan erkek şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Çorlu Mühendislik Fakültesi'nin bahçesinde bulunan hurda demirler iddiaya göre, 3 kişi tarafından çalınarak at arabasına yüklenerek götürüldü. Olay görenlerin ihbarıyla bölgeye giden polis ekipleri, şüphelilerin kaçtığı at arabasını durdurmak istedi. Polisin ihtarına uymayan 2'si kadın 3 kişi, ellerinde bulunan satır ve bıçakla polise saldırmaya kalktı. Polis, yaşanan arbedede araçta bulunan 2 kadını güçlükle gözaltına alırken, erkek şüpheli ise atın üzerine binerek kaçtı. Kaçan kişiyi yakalamak için polis çalışma başlattı. 2 kadın gözaltına alınırken, at arabasındaki çalıntı malzemeler de çekici yardımıyla götürüldü.