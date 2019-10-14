Son Dakika Haberleri: At çiftliğindeki yangında 1 milyon lira maddi hasar
Son Dakika 3. Sayfa At çiftliğindeki yangında 1 milyon lira maddi hasar

At çiftliğindeki yangında 1 milyon lira maddi hasar

49 dakika önce

Sivas'ta geçtiğimiz gece at çiftliğinde çıkan büyük yangında yaklaşık 1 milyon liralık madde hasar meydana geldi.

At çiftliğindeki yangında 1 milyon lira maddi hasar, System.String[]

Sivas'ta geçtiğimiz gece at çiftliğinde çıkan büyük yangında yaklaşık 1 milyon liralık madde hasar meydana geldi.


Edinilen bilgilere göre yangın, gece yarısı Sivas'ta Eğriköprü Mahallesi'nde bulunan Fatih Erbaş'a ait at çiftliğinde meydana geldi. Nerede ve nasıl başladığı bilinmeyen yangında çiftlik tamamen yanarak kullanılmaz hale geldi. Yangının neden olduğu maddi hasar ise bugün yapılan ilk inceleme ile ortaya çıktı. Dört arazi aracının da kullanılmaz hale geldiği yangının neden olduğu maddi zararın 1 milyon lira civarında olduğu tahmin ediliyor.


Yangının ardından polis kundaklama şüphesi olup olmadığına dair inceleme başlattı. Olay yerinde yapılan tespitte deliller ve güvenlik kamerası görüntüleri toplanarak incelemeye alındı. Yangınla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü belirtildi.


Yangında can kaybı ve yaralanma olmazken, çiftlikte bulunan atlardan bazıları yoğun dumandan etkilendi. Dumandan etkilenen atlara su tedavisi uygulandı. Atların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.


At çiftliğinin sahibi Fatih Erbaş, maddi hasarının 1 milyon lira civarında olduğunu belirterek, "Geçtiğimiz gün saat 21.00 civarında buradan ayrıldık. Gece yarısı başlamış. Her şey yandı. Arazi araçları da yandı. Atlardan dumandan etkilenenler oldu. Kundaklama olup olmadığını bilmiyoruz. Bunun tespiti için inceleme başlatıldı. Hasarım yaklaşık 1 Milyon TL civarında" dedi. - SİVAS

Fatih Erbaş, Sivas, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 12:27 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Sivas'ta at çiftliğinde yangın: Atlar zarar görmedi, çiftlik kullanılamaz halde
Recep Sert, eşiyle birlikte cezaevini boyladı Bakan Varank: Sanayi Doktora Programı'na katılan öğrencilere aylık 4 bin 500 TL burs verilecek Sendika başkanından şaka gibi makam aracı açıklaması: 1,3 milyona kampanyayla aldım

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.10.2019 13:16:48. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: At çiftliğindeki yangında 1 milyon lira maddi hasar
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]