At, eşek ve katırlara takılan çiplerle kaçak kesimin önüne geçilecek - Son Dakika

At, eşek ve katırlara takılan çiplerle kaçak kesimin önüne geçilecek

27.12.2020 09:38
At, eşek ve katırlara takılan çiplerle kaçak kesimin önüne geçilecek, System.String[]

ADANA Veteriner Hekimler Odası Başkanı Nihat Köse, kentte başlayan yeni uygulama ile at, eşek, katır gibi tek tırnaklı hayvanların deri altına takılan çipler sayesinde, tüm bilgilerine ulaşılacağını ve bu sayede kaçak kesimlerin de önüne geçileceğini kaydetti.

ADANA Veteriner Hekimler Odası Başkanı Nihat Köse, kentte başlayan yeni uygulama ile at, eşek, katır gibi tek tırnaklı hayvanların deri altına takılan çipler sayesinde, tüm bilgilerine ulaşılacağını ve bu sayede kaçak kesimlerin de önüne geçileceğini kaydetti.

İlk çağlardan bu yana insanların günlük hayatta, ticarette ya da tarımda en büyük destekçisi olan at, eşek, katır gibi tek toynaklı hayvanlar, günümüzde eskisi kadar bu sektörlerde kullanılmasa da insan hayatındaki varlığını koruyor. Çiftçilerin en büyük yardımcılarından olan bu hayvanların sağlıklı takip edilmesi ve tüm aşılarının tam olması gerekiyor. Bunun yanı sıra Türkiye'nin birçok bölgesinde elden ayaktan düşen binek hayvanlarının kaçak kesim yoluyla et ürünü olarak piyasaya sürüldüğü gerçeğiyle karşılaşılabiliyor. Güvenlik güçleri ve tarım il müdürlükleri her ne kadar bu durumların önüne geçmek istese de sahipsiz hayvanların kontrolü tam anlamıyla mümkün olmuyor. Hayvancılık sektöründe yürürlüğe konulan ve ilk olarak Adana'da hayata geçirilen çip takma sisteminin tek toynaklı hayvanların takibinde yeni bir dönem başlatacağını kaydeden Adana Veteriner Hekimler Odası Başkanı Nihat Köse, bu sayede hem bu hayvanlardan bulaşabilecek hastalıklardan insanların korunabileceğini hem de kaçak kesimlerin önüne geçileceğini söyledi.

'BİR ÇOCUĞUN KİMLİĞİ, BİR İNEĞİN KÜPESİ GİBİ OLACAK'

Kentte başlatılan uygulamayla yavaş yavaş tek toynaklı hayvanlara il ya da ilçe tarım müdürlüğü veteriner hekimleri tarafından çip takılmaya başlandığını kaydeden Köse, çipin hafızasında o hayvanın tüm hayati bilgilerinin kaydolacağını söyledi. Hayvanın boynunun bir tarafına deri altına enjekte edilerek yerleştiren çiplerin kulak küpelerinin aksine düşme, koparılma gibi bir riski olmadığına dikkat çeken Köse, "Hayvanın kime ait olduğu, hangi köyden çıktığı bilinecek. Bir yerden bir yere taşındığında kimlerin çiftliğinden geçmiş anlaşılacak. Yasal olmayan bir şekilde kesildiğinde ya da biri kesmeye kalkerken yakalandığında artık 'benim hayvanım değil' deyip işin içinden sıyrılamayacak. Bu kontrol sayesinde çipteki hayvan sahibi kim ise ona yaptırım uygulanabilecek. Bu şekilde kaçak kesimlerin önüne geçilmiş olacak. Çiplerin tanesi 15 liradan takılacak ve hayvan sahipleri bu çipi taktırmak zorundalar. Hayvancılık adına güzel bir gelişme oldu" dedi.


At, eşek ve katırlara takılan çiplerle kaçak kesimin önüne geçilecek
At, eşek ve katırlara takılan çiplerle kaçak kesimin önüne geçilecek
At, eşek ve katırlara takılan çiplerle kaçak kesimin önüne geçilecek
At, eşek ve katırlara takılan çiplerle kaçak kesimin önüne geçilecek
At, eşek ve katırlara takılan çiplerle kaçak kesimin önüne geçilecek
At, eşek ve katırlara takılan çiplerle kaçak kesimin önüne geçilecek
At, eşek ve katırlara takılan çiplerle kaçak kesimin önüne geçilecek
At, eşek ve katırlara takılan çiplerle kaçak kesimin önüne geçilecek
At, eşek ve katırlara takılan çiplerle kaçak kesimin önüne geçilecek
At, eşek ve katırlara takılan çiplerle kaçak kesimin önüne geçilecek
At, eşek ve katırlara takılan çiplerle kaçak kesimin önüne geçilecek
At, eşek ve katırlara takılan çiplerle kaçak kesimin önüne geçilecek
At, eşek ve katırlara takılan çiplerle kaçak kesimin önüne geçilecek

Veteriner, Türkiye, Tarım, Adana, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel At, eşek ve katırlara takılan çiplerle kaçak kesimin önüne geçilecek - Son Dakika


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