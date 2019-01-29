At Eternity's Gate Filmi

Ünlü ressam Van Gogh'un Arles'teki son zamanlarını konu edinen film
de, Van Gogh’u William Dafoe canlandırıyor. Van Gogh’un hayatının bilinmeyenlerinin anlatıldığı yapımın yönetmen koltuğunda Julian Schnabel oturuyor. Senaryosunu yönetmen Schnabel ve Jean-Claude Carrière’nin birlikte kaleme aldığı biyografik yapımın oyuncu kadrosunda Oscar Isaac, Rupert Friend, Mads Mikkelsen gibi isimler yer alıyor.Yönetmen:
Julian SchnabelSenaryo:
Julian Schnabel, Jean-Claude Carrière, Louise KugelbergOyuncular:
Willem Dafoe, Rupert Friend, Oscar Isaac, Mads Mikkelsen, Mathieu Amalric, Emmanuelle Seigner, Niels Arestrup, Anne Consigny, Amira Casar, Vincent Perez, Lolita Chammah, Stella Schnabel, Vladimir Consigny, Arthur Jacquin, Solal Forte, Vincent Grass, Clément Paul Lhuaire, Alan Aubert, Laurent Bateau, Frank Molinaro, Montassar Alaya, Didier Jarre, Thierry Nenez, Johan Kugelberg, Alexis Michalik, François Delaive, Nicolas Abraham, Manuel Guillot, Paul Théotime, Romane Libert, Milo Aubriet, Clélia Robin-Oeustricher, Arthur Gloanec, Alfred Bloch, Ludmilla Roitbourd, Victor PontecorvoFilmin Türü:
BiyografiOrijinal Adı:
At Eternity's GateYapımcı Firma:
CBS FilmsYapım Yılı:
2018Yapım Ülkesi:
İsviçre, İngiltere, Fransa, İrlanda, ABDOrijinal Dili:
Fransızca, İngilizceFilmin Süresi:
111 dk.Dağıtıcı Firma:
Başka SinemaVizyon Tarihi:
15.02.2019At Eternity's Gate Filmiyle ilgili detaylı bilgi için tıklayın.Sinema ile ilgili herşey için tıklayın.