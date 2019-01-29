Son Dakika Haberleri: At Eternity's Gate Filmi

At Eternity's Gate Filmi

2 saat önce

At Eternity's Gate filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. At Eternity's Gate filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.

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Ünlü ressam Van Gogh'un Arles'teki son zamanlarını konu edinen filmde, Van Gogh’u William Dafoe canlandırıyor. Van Gogh’un hayatının bilinmeyenlerinin anlatıldığı yapımın yönetmen koltuğunda Julian Schnabel oturuyor. Senaryosunu yönetmen Schnabel ve Jean-Claude Carrière’nin birlikte kaleme aldığı biyografik yapımın oyuncu kadrosunda Oscar Isaac, Rupert Friend, Mads Mikkelsen gibi isimler yer alıyor.


Yönetmen: Julian Schnabel
Senaryo: Julian Schnabel, Jean-Claude Carrière, Louise Kugelberg
Oyuncular: Willem Dafoe, Rupert Friend, Oscar Isaac, Mads Mikkelsen, Mathieu Amalric, Emmanuelle Seigner, Niels Arestrup, Anne Consigny, Amira Casar, Vincent Perez, Lolita Chammah, Stella Schnabel, Vladimir Consigny, Arthur Jacquin, Solal Forte, Vincent Grass, Clément Paul Lhuaire, Alan Aubert, Laurent Bateau, Frank Molinaro, Montassar Alaya, Didier Jarre, Thierry Nenez, Johan Kugelberg, Alexis Michalik, François Delaive, Nicolas Abraham, Manuel Guillot, Paul Théotime, Romane Libert, Milo Aubriet, Clélia Robin-Oeustricher, Arthur Gloanec, Alfred Bloch, Ludmilla Roitbourd, Victor Pontecorvo
Filmin Türü: Biyografi
Orijinal Adı: At Eternity's Gate
Yapımcı Firma: CBS Films
Yapım Yılı: 2018
Yapım Ülkesi: İsviçre, İngiltere, Fransa, İrlanda, ABD
Orijinal Dili: Fransızca, İngilizce
Filmin Süresi: 111 dk.
Dağıtıcı Firma: Başka Sinema
Vizyon Tarihi: 15.02.2019

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»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 11:54 Kaynak: InterSinema.com

Van Gogh, Oscar Isaac, Yönetmen, Sinema
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