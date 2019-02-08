Son Dakika Haberleri: At Gribi Yarışları Durdurdu

At Gribi Yarışları Durdurdu

56 dakika önce

En az Türkiye'deki kadar Britanya ve çevresinde büyük ilgi gören at yarışlarına hastalık damgasını vurdu.

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En az Türkiye'deki kadar Britanya ve çevresinde büyük ilgi gören at yarışlarına hastalık damgasını vurdu. İngiltere'nin yüksek tirajlı gazetelerinden Daily Mail'in haberine göre, salgın haline gelen at gribinin dün hem Britanya'da hem de İrlanda'da yapılması planlanan tüm at yarışlarını durdurduğu öğrenildi.

2001'den sonra ilk kez Ada'da böyle bir olay yaşanırken, bunun önlem amaçlı olduğu ifade edildi. Atları etkileyen bu gribin bulaşıcı olduğu ve genç taylar ile yaşlı olan atları etkilediği bildirildi. Daha önce benzer bir vaka Avustralya'da 2007'de yaşanmış ve yarışların tekrar başlaması aylar almıştı.
Kaynak: Hürriyet

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 10:45 

İngiltere, Daily Mail, Türkiye, Britanya, Güncel
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