Son Dakika Haberleri: At Hırsızı Yakalandı

At Hırsızı Yakalandı

1 saat önce

Kayseri'de işyeri bahçesinden at çalan şüpheli İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince yakalandı.

At Hırsızı Yakalandı, System.String[]
Kayseri'de işyeri bahçesinden at çalan şüpheli İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince yakalandı.

Edinilen bilgiye göre Cırgalan mahallesi Sivas bulvarı üzerinde bulunan bir işyerinin bahçesinde bulunan at çalındı. Olayla ilgili olarak çalışma başlatan Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, atı çalan şüphelinin H.Z. (26) olduğunu belirledi. H.Z., düzenlenen operasyonla yakalandı. At arabasına koşulu halde bulunan at ise, sahibine teslim edildi.

İşlemlerin tamamlanmasının ardından H.Z., sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi. - KAYSERİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.03.2019 04:31 Kaynak: İHA

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