At keserken yakalanan 2 kişiye 27 bin 868 lira ceza - Son Dakika

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At keserken yakalanan 2 kişiye 27 bin 868 lira ceza
6 saat önce
KAYSERİ'de boş arazide at keserken suçüstü yakalanan 2 kişiye, toplam 27 bin 868 lira idari para cezası kesildi.
KAYSERİ'de boş arazide at keserken suçüstü yakalanan 2 kişiye, toplam 27 bin 868 lira idari para cezası kesildi.
Kayseri'de jandarma ekipleri, Melikgazi ilçesi Yeşilyurt Mahallesi'ndeki boş arazide tek tırnaklı hayvan eti kesildiği ihbarını aldı. Bölgeye operasyon düzenleyen ekipler, Y.E. ile S.K.'yi at keserken yakaladı. İki kişiye, yasaklı hayvan eti kestikleri gerekçesiyle toplam 27 bin 868 lira idari para cezası kesildi. Ele geçirilen at etleri ise, imha edildi.
Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 11:39 Kaynak: DHA
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