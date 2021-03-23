SPOR At pansiyonunda 5 yıldızlı hizmet - Son Dakika

SPOR At pansiyonunda 5 yıldızlı hizmet

23.03.2021 10:27

Düzce'de kurulan at pansiyonunda özellikle yarışlara hazırlanan atlarla damızlık atlar için 5 yıldızlı hizmet veriliyor.

Düzce'de kurulan at pansiyonunda özellikle yarışlara hazırlanan atlarla damızlık atlar için 5 yıldızlı hizmet veriliyor. Pansiyon sahibi Yavuz Hızel, doğumdan büyüyene kadar atlarla ilgilendiklerini ve hipodromlara gönderdiklerini söyledi.

Düzce'de, İngiliz taylar ile damızlık atların bakımının üstlenildiği, aynı anda 28 atın bakımının yapıldığı at pansiyonunda 5 yıldızlı hizmet veriliyor. At pansiyonunda özellikle yarış atı yetiştiriciliği konusunda da uzman çalışanlar görev yapıyor. At sahipleri, Düzce'yi Ankara ve İstanbul gibi iki metropolün arasında yer alması nedeniyle tercih ediyor.

YAVUZ HIZEL: BURADA DOĞAN ATLAR HİPODROMLARDA YARIŞIYOR

At pansiyonunun sahibi Yavuz Hızel tayları yetiştirerek hipodromlara gönderdiklerini söyledi. Hızel, 'Atlar çok hisli hayvanlardır. Burada doğan atlar hipodromlara gidip yarışıyorlar. İngiliz atlarına bakıyoruz. Atların sahiplerinin başka illerde başka işleri oluyor; doğumdan büyüyene kadar bakımlarını üstleniyoruz. At bakmak zordur. İlgilenmek, başında durmak ve özen göstermek gerekiyor. Hepsinin ayrı yiyecekleri var. Anne atların, tayların, damızlık atların yiyecekleri farklı. İhtiyaçlarını özenle karşılamaya çalışıyoruz' dedi.

"AT SAHİPLERİ DÜZCE'Yİ TERCİH EDİYORLAR"

Yavuz Hızel, özellikle İngiliz atı bakımı konusunda Düzce'nin havasının oldukça elverişli olduğuna dikkat çekerek, 'Burada genel olarak anne atlar var. Jokey kulübünün haralarına götürüp çiftleştirdikten sonra tayları yetiştiriyoruz. Taylar 18-19 aylıkken hipodromlara gider. Düzce'de Akçakoca'dan gelen deniz havası ve nemli iklim var. İngiliz atı yetiştiriciliği için oldukça uygun. Bir de İstanbul ve Ankara gibi iki metropol ortasında yer aldığımız için ulaşım da rahat. At sahipleri Düzce'yi büyük ölçüde tercih ediyorlar' diye konuştu.

SPOR At pansiyonunda 5 yıldızlı hizmet
SPOR At pansiyonunda 5 yıldızlı hizmet
SPOR At pansiyonunda 5 yıldızlı hizmet
SPOR At pansiyonunda 5 yıldızlı hizmet
SPOR At pansiyonunda 5 yıldızlı hizmet
SPOR At pansiyonunda 5 yıldızlı hizmet
SPOR At pansiyonunda 5 yıldızlı hizmet
SPOR At pansiyonunda 5 yıldızlı hizmet
SPOR At pansiyonunda 5 yıldızlı hizmet
SPOR At pansiyonunda 5 yıldızlı hizmet
SPOR At pansiyonunda 5 yıldızlı hizmet
SPOR At pansiyonunda 5 yıldızlı hizmet

Damızlık, İstanbul, Ankara, Düzce, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor SPOR At pansiyonunda 5 yıldızlı hizmet - Son Dakika Spor


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