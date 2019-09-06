At sahiplerine ve yetiştiricilerine müjde! TJK duyurdu...

Konuyla ilgili açıklama yapan TJK Başkanı Serdal Adalı :



"2018 yılında ikramiyelere yıl içinde artış yapmak suretiyle Kulüp tarihinde bir ilke imza atmıştık. O gün artış gerekçesini ortaya koyarken, altını çizdiğimiz gerçekler halen bugün de geçerliliğini korumakta. Nitekim, geçen yıl ve bu yıl koşan tüm atların kazanç istatistiklerine baktığımızda koşan atın yüzde 35'inin hiç kazanç sağlamadığını, bunun ile birlikte kazananlar da dahil olmak üzere toplam yüzde 75'inin ise masraflarını karşılayamadığını görüyoruz. Bu durum her yıl at sahiplerinin cebinden önemli bir kaynak çıkışı olduğunu göstermektedir ki bu haliyle sürdürülebilir bir sistem olmadığı açıktır.



Sistemin devamı için mevcut ekonomik koşullar da dikkate alındığında, Kulübümüz 2019 yılına ait satış artış oranı ve bütçe denkliği de göz önünde bulundurularak; 12.09.2019 - 31.12.2019 tarihleri arasında gerçekleştirilecek koşularda 2019 başında 2018 yılına göre %12 artışla dağıtılacağı ilan edilen ikramiyenin üzerine, ilave ortalama % 10 (21,3 Milyon TL) artış yapılması konusunda başvurduğumuz Bakanlığımız, başta Sayın Bakanımız Dr. Bekir Pakdemirli olmak üzere, büyük destek vermiştir. Bu vesileyle de atçılık camiamız adına başta Sayın Bakanımız olmak üzere Bakan Yardımcımız ve aynı zamanda Yüksek Komiserler Kurulu Başkanı Sn. Mustafa Aksu ve Bakan Yardımcımız ve aynı zamanda Yüksek Komiserler Kurulu Başkan Yardımcısı Sn. Mehmet Hadi Tunç ile Yüksek Komiserler Kurulu üyelerine sonsuz teşekkürlerimizi sunarız."