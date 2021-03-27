At sevgisi 35 yaşında nalbant yaptı - Son Dakika

At sevgisi 35 yaşında nalbant yaptı

27.03.2021 10:07
At sevgisi 35 yaşında nalbant yaptı, System.String[]

İzmir'de 20 yıl önce hobi olarak atçılık ile uğraşmaya başlayan Salim Boralı, 35 yaşında mesleğini değiştirerek nalbant oldu.

İzmir'de 20 yıl önce hobi olarak atçılık ile uğraşmaya başlayan Salim Boralı, 35 yaşında mesleğini değiştirerek nalbant oldu. Mesleğini değiştirdiği için hiç pişman olmadığını söyleyen Boralı, bu işin para için değil at sevgisi için yapıldığını söyledi.

İzmir'in Menemen ilçesinde işettiği dükkanına komşu olan nalbant ustaları ile sohbetleri sırasında bu işe merak saldığını, ilerleyen dönemlerde işini bırakarak 35 yaşında nalbantlık mesleğine başladığını ve yaklaşık 20 yıldır severek bu işi yaptığını belirten Salim Boralı, "Ben motor ustasıydım ve bu iş üzerine bir dükkanım vardı. Bir gün nalbant komşularımın rahvan at bindiklerini gördüm ve ilgimi çekti. Bende boş vakitlerimde at binmeyi, atçılığı bir hobi olarak kendime uygun buldum. Bu şekilde bir atçılık sevgisi başladı ben de ve at binmeye başladım. Sonrasında ise işin nalbantlık kısmı ilgimi çekmeye başladı. Durum böyle olunca motor ustalığındansa nalbantlık yapmayı tercih ettim. At bine bine, nal çakan ustaları izleye izleye bu işe başladım. Bu iş gönül alışkanlığıdır. İlk olarak gönül alışkanlığı olur, sonra ise el alışkanlığı gelir. Bende de bu şekilde bir gönül alışkanlığı başladı ve asıl mesleğim olan motor ustalığı son buldu. Hobi olarak gördüğüm at sevdası ise bende meslek oldu ve bu sayede nalbant oldum. Eğer atçılığa gönül vermiş arkadaşlara yardım edebiliyorsam, onların at sevgisini geliştirebiliyorsam ne mutlu bana" diye konuştu.

"BU MESLEKTE SON TEMSİLCİYİZ"

Nalbantlık mesleğinin son temsilcilerinden olduğunu söyleyen Boralı, "Türkiye genelinde nalbantlık mesleği ile uğraşanlar yaklaşık 100 kadardır. İzmir'de ise bu işle uğraşan kişi sayısı bir elin parmağını geçmez. Eski nesil nalbantlar bu meslekte 'alaylı' olarak anılıyor. Nalbantlık mesleğinde artık alaylı olarak anılan nalbantlar ise neredeyse bitti. Alaylıların belki de en genci benimdir. Biz sonuz artık. Bizden sonra bir gencin gelip de 'ben nalbantlığı öğrenmek istiyorum' diyeceğine inanmıyorum. Zaten bu meslek öğretilmez de. Gelen kişi benle beraber at sevgisini yaşayacak ve kendi kendine öğrenecek bu işi" diyerek nalbantlık mesleğinin yavaş yavaş tarihe karıştığını söyledi. Atın toynağına nal çaktıktan sonra atın toynağını öptüğünü ve bundan hiç tiksinmediğini söyleyen Boralı, "Atın toynağını öpmemin nedeni benim atları çok sevmemdir. Bu iş para için yapılmaz, bu iş at sevgisi için yapılır. Ben mesleğimi değiştirdiğim için çok mutluyum. İyi ki bu işi seçmişim" dedi.

(İHA)

At sevgisi 35 yaşında nalbant yaptı
At sevgisi 35 yaşında nalbant yaptı
At sevgisi 35 yaşında nalbant yaptı
At sevgisi 35 yaşında nalbant yaptı
At sevgisi 35 yaşında nalbant yaptı
At sevgisi 35 yaşında nalbant yaptı
At sevgisi 35 yaşında nalbant yaptı

Menemen, İzmir, Yaşam, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam At sevgisi 35 yaşında nalbant yaptı - Son Dakika


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