At sırtında 10 kilometre yol giden berivanların zorlu süt sağım mesaisi - Son Dakika
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At sırtında 10 kilometre yol giden berivanların zorlu süt sağım mesaisi

05.09.2022 09:41

- At sırtında 10 kilometre yol giden berivanların zorlu süt sağım mesaisi Muş'un Varto ilçesinde geçimlerini hayvancılıkla sağlayan berivanlar (süt sağım yapan kadın), her gün at sırtında 10 kilometre yol kat ederek koyunların sağımını gerçekleştiriyor.

- At sırtında 10 kilometre yol giden berivanların zorlu süt sağım mesaisi

MUŞ - Muş'un Varto ilçesinde geçimlerini hayvancılıkla sağlayan berivanlar (süt sağım yapan kadın), her gün at sırtında 10 kilometre yol kat ederek koyunların sağımını gerçekleştiriyor.

Muş'ta berivanların zorlu süt sağım mesaisi sürüyor. Varto ilçesine bağlı Karapınar köyünde yaşayan kadınlar, koyunlarının bulunduğu 2 bin 400 rakımlı yaylalara atlara binerek ulaşıyor. Zorlu yolları atlarla aşan berivanlar, her gün at sırtında 10 kilometre yol gidiyor. Süt sağımını yapan kadınlar, süt dolu bidonları atlara yükleyerek köye dönüşe geçiyor. Sütlerden tereyağı, peynir, yoğurt ve hayvansal ürünler üreten kadınlar, ev ihtiyaçlarının yanı sıra geçimlerini de bu işle sağlıyor.

"Günde 10 kilometre yol gidip geliyoruz"

Yaklaşık 11 yıldır süt sağımı yaptığını ifade eden berivanlardan Emine Kılıç, her gün at sırtında yaylaya gittiklerini söyledi. Koyunların sağımını yaptıktan sonra sütleri köye taşıdıklarını anlatan Kılıç, "Elde ettiğimiz sütlerden peynir, yoğurt ve tereyağı yapıyoruz. Kışlık ihtiyaçlarımızı gideriyoruz. Zor bir iş ama geçim kaynağımız hayvancılık olduğu için mecburen yapmak zorundayız. Günde 10 kilometrelik yolu atlarla gidip geliyoruz" dedi.

"Geçim kaynağımız hayvancılık"

Köyden yaylaya olan mesafenin 5 kilometre olduğunu ve atlarla ulaşımı sağladıklarını belirten berivanlardan Zülfinaz Akça ise "Koyunları sağdıktan sonra yine at yardımıyla köye geri dönüyoruz. Biz bu işle geçiniyoruz. Geçim kaynağımız hayvancılık. 4 senedir atla gidip geliyorum. Bu işin zorluğu çok. Hava sıcak, koyunlar bazen hastalanıyor ve onları köye götürmek zorunda kalıyoruz" diye konuştu.

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Kaynak: İHA

Varto, Muş, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel At sırtında 10 kilometre yol giden berivanların zorlu süt sağım mesaisi - Son Dakika

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