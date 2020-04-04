At sırtında 22 kilo eroin ve 8 kilo metamfetamin ele geçirildi - Son Dakika

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At sırtında 22 kilo eroin ve 8 kilo metamfetamin ele geçirildi
6 saat önce
Van'ın Başkale ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucu yurda atlara sokulan 22 kilo eroin ile 8 kilo Metamfetamin ele geçirildi.
Van'ın Başkale ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucu yurda atlara sokulan 22 kilo eroin ile 8 kilo Metamfetamin ele geçirildi.
Van İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin uyuşturucu ile mücadele kapsamında çalışmaları aralıksız devam ediyor. Bu çalışmalar kapsamında İran üzerinden atlarla yurda uyuşturucu getirileceği bilgisine ulaşan Başkale İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Dize Deresi mevkiinde icra edilen pusu sonucunda 22 kilogram eroin ve 8 kilogram Metamfetamin maddesi ele geçirildi" denildi. - VAN
Haber Yayın Tarihi: 04.04.2020 09:48 Kaynak: İHA
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