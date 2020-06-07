At sırtında arızaya koştular - Son Dakika

At sırtında arızaya koştular

Van Büyükşehir Belediyesinin yol çalışması yürütürken arızalanan iş makinesine ekipler at sırtında ulaştı.

Van Büyükşehir Belediyesinin yol çalışması yürütürken arızalanan iş makinesine ekipler at sırtında ulaştı.

Van'ın en ücra noktasında hizmetlerin aksamaması için 7/24 çalışan büyükşehir belediyesi, kent merkezine yaklaşık 80 kilometre uzaklıktaki Dokuzdam Mahallesi yayla yolunda çalışma yürütüyor. Çalışmalar sırasında iş makinesi arızalandı. Bunun üzerine hemen harekete geçen Makine İkmal Daire Başkanlığına bağlı tamir ekibi, zorlu arazi şartlarında araçla ilerleyemeyince mahalle sakinlerinden yardım istedi. Mahalle sakinlerine ait atlara malzemelerini yükleyen tamir ekibi, yaklaşık 5 kilometrelik zorlu yolu at sırtında aşarak arızalanan iş makinesine ulaştı.

İş makinesinin diferansiyelinde arıza oluştuğunu belirleyen tamir ekibi, arızayı kısa sürede gidererek çalışmaların devam etmesini sağladı.

Yayla yolunda çalışmalar devam ederken, mahalle sakinleri Van Büyükşehir Belediyesine teşekkür etti. - VAN

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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