At sırtında kuşlar için doğaya yem bıraktılar - Son Dakika
Son Dakika Güncel At sırtında kuşlar için doğaya yem bıraktılar - Son Dakika

At sırtında kuşlar için doğaya yem bıraktılar

6 saat önce

MUŞ Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ile Bulanık Avcılar Kulübü, zorlu geçen kış mevsiminde karla kaplanan doğada yiyecek bulmakta güçlük çeken kuşlar için at sırtında doğaya yem bıraktı.

At sırtında kuşlar için doğaya yem bıraktılar, System.String[]

MUŞ Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ile Bulanık Avcılar Kulübü, zorlu geçen kış mevsiminde karla kaplanan doğada yiyecek bulmakta güçlük çeken kuşlar için at sırtında doğaya yem bıraktı.

Kenti etkisi altına alan kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor. Kış mevsiminde, karla kaplanna doğada, yiyecek bulmakta güçlük çeken kuşlar da unutulmadı. Bulanık İlçe Avcılar Kulübü Başkanı Adem Şamiloğlu ve yönetim kurulu üyelerinin desteğiyle Muş Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, karın etkili olduğu yerlere kuşlar için 500 kilo buğday bıraktı. Yemleme çalışması çerçevesinde özellikle kar yağışının yoğun olduğu bölgelere 4×4 araçlar ve at kullanarak giden ekipler, hayvanlarının yaşama hakkı olduğuna dikkat çekti. Araç üzerindeki yemleri at sırtına yükleyip yemleme çalışması yapan ekipler, çalışmaların aralıksız sürdürüleceğini belirtti.Kulüp Başkanı Adem Şamiloğlu, bölgede kış şartlarının sert geçtiğini aktararak, "Bölgemizde kuşların ölmemesi için, doğada yem bulamıyorlardı, buğday aldık. 500 kilo yem aldık ve doğayı yemliyoruz. Kuş türlerimizin devamlılığı için yemlemelere deva edeceğiz" dedi.


Doğa Koruma ve Milli Parklar, Avcılar, Bulanık, Muş, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.02.2020 08:03 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

E-5'te trafiğin durma noktasına gelmesine neden olan kazada 1 kişi öldü, 3 yaralandı
Avcılar'da trans bireyin evini sopayla basan 3 kişiye 10'ar yıl 8'er ay hapis cezası verildi Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Osman Kavala yorumu: Saygı duymak lazım Çocuğunun annesini 25 bıçak darbesiyle öldüren adamın savunması: Kendimi savundum

Son Dakika Haberleri
13:41 Ünlü top model Alessandra Ambrossio Göbeklitepe'de yürüyecek
13:41 Didem İnselel "Sır" ile tiyatro sahnesinde yer alacak
13:41 Demet Akalın'ın yeni klip stili göz kamaştırdı
13:41 Norveçli yıldıza yoğun ilgi
13:41 Aleyna Tilki'den polemik yaratacak sözler!

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.02.2020 14:17:25. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: At sırtında kuşlar için doğaya yem bıraktılar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]