Son Dakika Haberleri: AT&T-Time Warner birleşmesine ret

AT&T-Time Warner birleşmesine ret

43 dakika önce

ABD Adalet Bakanlığı, AT&T ile Time Warner şirketlerinin birleşmesine karşı yaptığı temyiz başvurusunu reddetti.

AT&T-Time Warner birleşmesine ret, System.String[]
ABD Adalet Bakanlığı, AT&T ile Time Warner şirketlerinin birleşmesine karşı yaptığı temyiz başvurusunu reddetti.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 04:55 

Adalet Bakanlığı, Amerika Birleşik Devletleri, Time Warner, Yenikadinda Gösterme, Ekonomi
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