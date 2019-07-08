Son Dakika Haberleri: At Terbiyesi Balkan Şampiyonası'nda Türkiye'den büyük başarı!
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At Terbiyesi Balkan Şampiyonası'nda Türkiye'den büyük başarı!

1 saat önce

Slovenya'nın Lipica bölgesinde 5-7 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilen At Terbiyesi Balkan Şampiyonası'nda Ela Civelek, Begüm Bulgurluoğlu, Melis Akçakayalıoğlu ve Utkan Çelik'den oluşan Yıldız Milli Takımı şampiyon oldu.

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Slovenya'nın Lipica bölgesinde 5-7 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilen At Terbiyesi Balkan Şampiyonası'nda Ela Civelek, Begüm Bulgurluoğlu, Melis Akçakayalıoğlu ve Utkan Çelik'den oluşan Yıldız Milli Takımı şampiyon oldu.

Yunanistan, Slovenya, Bulgaristan gibi ekol ülkelerin oldukça iddialı geldikleri turnuvada Türk sporcuların yakaladıkları başarı büyük yakın uyandırdı. Şampiyonanın düzenlendiği bölgede bulunan binicilik kulübü 440 yıllık bir geçmişe sahip. Böyle bir organizasyonda Türk sporcularının iddialı ülkeleri geçerek ilk 3 sırada yer almaları, şampiyonayı takip edenler tarafından uzun süre ayakta alkışlandı.

Yarışlarda Ela Civelek "Kraneveld's Bjorn" isimli ponisi ile birinci, Begüm Bulgurluoğlu "De Goede Ree's Krack" isimli ponisi ile ikinci, Melis Akçakayalıoğlu ise "April" adlı ponisiyle üçüncü sırada yer aldı.

Öte yandan Yıldız Milli Takım'da büyük bir başarıya imza atan Ela Civelek, Begüm Bulgurluoğlu ve Melis Akçakayalıoğlu, geçtiğimiz yıl düzenlenen Dünya Gençler Şampiyonası'nın At Terbiyesi dalında 1'inci, 3'üncü ve 4'üncü olmuşlardı.
Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 02:02 
Slovenya, Güncel
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