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At Terbiyesi Ligi 2'nci Ayak Yarışmaları'nda ödüller sahiplerini buldu - Son Dakika

At Terbiyesi Ligi 2'nci Ayak Yarışmaları'nda ödüller sahiplerini buldu

20.06.2021 19:43
At Terbiyesi Ligi 2'nci Ayak Yarışmaları'nda ödüller sahiplerini buldu, System.String[]

Bahçeşehir Koleji At Terbiyesi Ligi 2'nci Ayak Yarışmaları'nda ödüller verildi.

Bahçeşehir Koleji At Terbiyesi Ligi 2'nci Ayak Yarışmaları'nda ödüller verildi.

Binicilik sporunun geniş kitlelere tanıtılması amacıyla gelecek vadeden genç yeteneklerin keşfine de olanak sağlamayı hedefleyen Bahçeşehir Koleji At Terbiyesi Ligi 2'nci Ayak Yarışmaları, Göktürk'teki Kemer Country Club'da yapıldı. Türkiye Binicilik Federasyonu'na kayıtlı tüm binicilere açık olarak Kovid-19 önlemleri kapsamında seyircisiz yapılan yarışmalarda, Türkiye'nin farklı bölgelerinden en iyi at ve biniciler ağırlandı. 6 kategoride düzenlenen yarışmanın final müsabakası ise 10-11 Temmuz'da yapılacak. Yarışların ardından dereceye giren isimler ise ödüllerine kavuştu.

HAFTANIN 6 GÜNÜ AT BİNİYORLARPony Biniciler - P2 kategorisinde yarışan Dafne Konyalı (10), "Biz haftanın 6 günü ata biniyoruz. At binmeyi çok seviyorum. Dün birinci, bugün ikinci oldum. Şu anda da mutluyum, puanımı da beğendim" dedi.Pia Avigidor (12) ise "Ben çok heyecanlıyım. Bugün birinci oldum, dün dördüncü olmuştum. Hedefim, Ela Hoca ile birlikte çalışıp, milli takıma seçilmek" diye konuştu.ÖDÜLLER SAHİPLERİNİ BULDUKemer Country Club - Bahçeşehir Koleji At Terbiyesi Ligi 2. Ayak Yarışmaları'ında binicilerin almış olduğu dereceler şöyle: 19 Haziran CumartesiP3 ve Yıldız Biniciler FEI Yıldızlar Takım Testi1.Utkan Çelik - Kemer Country Club2.Emir Yücel - Kemer Country Club3.Lal Mira Gürgen - TASK4.Utkan Çelik - Kemer Country Club5.Ela Demirbağ - TASKP2 FEI Yıldızlar Açılış Testi B 1.Pia Avigidor - Kemer Country Club2.Pia Avigidor - Kemer Country ClubFEI Yıldızlar Açılış Testi AP21.Dafne Konyalı - Kemer Country Club2.Pia Avigidor - Kemer Country Club3. Eylül Akın- Kemer Country Club4.Dafne Konyalı - Kemer Country Club5.Pia Avigidor - Kemer Country ClubYENİ BİNİCİLER1.Serra Şehirli-  Ferdi2.Zeynep Kırım - Ferdi3.Gülsüm Üzel- Kemer Country ClubC LEVEL TESTİ P21. Asya Yıldız- SOBK2.Eylül Akın- Kemer Country Club3.Ece Demircan  - Kemer Country ClubP11. Ali Efe Morkoç - TASK 2.Defne Deniz Yaşar - Ferdi3. Gökçe Topaç - Kemer Country ClubUSTA BİNİCİLER 1.Murat Sarıçoban - SOBK2.Ebru Adaş - SOBK3. Ahmet Yaşar Tellioğlu - SOBK20 HAZİRAN PAZAR P3 Kategorisi FEI Pony Riders Takım Testi 1.Utkan Çelik - Kemer Country Club2.Emir Yücel- Kemer Country Club3.Lara Mira Gürgen - TASK4.Nehir Kaya - Kemer Country Club5.Utkan Çelik - Kemer Country ClubP2 FEI Yıldızlar Açılış Testi B 1.Pia Avigidor - Kemer Country Club2.Pia Avigidor - Kemer Country ClubFEI Yıldızlar Açılış Testi AP21.Pia Avigidor - Kemer Country Club2.Dafne Konyalı - Kemer Country Club3.Eylül Akın - Kemer Country Club4.Pia Avigidor - Kemer Country Club5.Yağmur Tunçbilek - Ferdi YENİ BİNİCİLER1.Serra Şehirli-  Ferdi2.Zeynep Kırım - Ferdi C LEVEL TESTİ P21.Eylül Akın- Kemer Country Club2.Asya Yıldız- SOBK3.Ece Demircan  - Kemer Country ClubP11.Ali Efe Morkoç - TASK 2.Defne Deniz Yaşar - Ferdi3.Gökçe Topaç - Kemer Country Club USTA BİNİCİLER 1.Murat Sarıçoban - SOBK2.Ebru Adaş - SOBK3.Ahmet Yaşar Tellioğlu- - SOBKİLK PARA AT TERBİYESİ YARIŞITürkiye Binicilik Federasyonu ve Uluslararası Binicilik Federasyonu'nun (FEI) 2019 yılında ortak başlattığı alt yapı çalışmaları ve bugüne kadar proje direktörü Fransız Patricia Nadoux ile devam eden Para At Terbiyesi yarışmalarına, FEI hakemi Ferederica Versluis tarafından yapılan sınıflandırma sonucunda Gazi Piyade Binbaşı Özgür Belen, Alperen Alper, Musa Güvenç ve Canan Doğan müsabakalara katıldı.PARA AT TERBİYESİ SONUÇLARI 19 Haziran Cumartesi SEVİYE 11.Alperen Alper2.Canan DoğanBAŞLANGIÇ A TESTİ 1.Binbaşı Özgür Belen - TSKSG2.Binbaşı Özgür Belen - TSKSGPARA AT TERBİYESİ SONUÇLARI - 20 Haziran PazarSEVİYE 11.Canan DoğanBAŞLANGIÇ A TESTİ 1.Binbaşı Özgür Belen - TSKSG

2.Binbaşı Özgür Belen - TSKSG

At Terbiyesi Ligi 2'nci Ayak Yarışmaları'nda ödüller sahiplerini buldu
At Terbiyesi Ligi 2'nci Ayak Yarışmaları'nda ödüller sahiplerini buldu
At Terbiyesi Ligi 2'nci Ayak Yarışmaları'nda ödüller sahiplerini buldu
At Terbiyesi Ligi 2'nci Ayak Yarışmaları'nda ödüller sahiplerini buldu
At Terbiyesi Ligi 2'nci Ayak Yarışmaları'nda ödüller sahiplerini buldu
At Terbiyesi Ligi 2'nci Ayak Yarışmaları'nda ödüller sahiplerini buldu
At Terbiyesi Ligi 2'nci Ayak Yarışmaları'nda ödüller sahiplerini buldu
At Terbiyesi Ligi 2'nci Ayak Yarışmaları'nda ödüller sahiplerini buldu
At Terbiyesi Ligi 2'nci Ayak Yarışmaları'nda ödüller sahiplerini buldu
At Terbiyesi Ligi 2'nci Ayak Yarışmaları'nda ödüller sahiplerini buldu

Bahçeşehir Koleji, Kemer Country, Binbaşı, Eylül, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor At Terbiyesi Ligi 2'nci Ayak Yarışmaları'nda ödüller sahiplerini buldu - Son Dakika Spor


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