Son Dakika Haberleri: At ve eşeğin teptiği iki çocuk yaralandı
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At ve eşeğin teptiği iki çocuk yaralandı

1 saat önce

Siirt'in Pervari ve Şirvan ilçelerinde at ve eşeğin teptiği iki çocuk yaralandı.

At ve eşeğin teptiği iki çocuk yaralandı, System.String[]
Siirt'in Pervari ve Şirvan ilçelerinde at ve eşeğin teptiği iki çocuk yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Narlıkaya köyüne bağlı Tüylüce mezrasındaki bahçede oyun oynayan 4 yaşındaki Emirhan Buluntekin, atın tepmesiyle başına aldığı darbeyle, Pervari'nin Dolusalkım köyünde eşeğin tepmesi sonucu yaralanan 11 yaşındaki Serkan Akburak ise bacaklarından yaralandı.
İki çocuk da 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldıkları Siirt Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
Pervari, Şirvan, Siirt, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.08.2019 11:36 Kaynak: AA
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