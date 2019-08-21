At ve eşeğin teptiği iki çocuk yaralandı
1 saat önce
Siirt'in Pervari ve Şirvan ilçelerinde at ve eşeğin teptiği iki çocuk yaralandı.
Siirt Haber Yayın Tarihi: 21.08.2019 11:36 Kaynak: AA
'in Pervari
ve Şirvan
ilçelerinde at ve eşeğin teptiği iki çocuk yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Narlıkaya köyüne bağlı Tüylüce mezrasındaki bahçede oyun oynayan 4 yaşındaki Emirhan Buluntekin, atın tepmesiyle başına aldığı darbeyle, Pervari'nin Dolusalkım köyünde eşeğin tepmesi sonucu yaralanan 11 yaşındaki Serkan
Akburak ise bacaklarından yaralandı.
İki çocuk da 112 Acil Servis
ekiplerince kaldırıldıkları Siirt Devlet Hastanesi
'nde tedavi altına alındı.
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