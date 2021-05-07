At yarışında 59'uncu TBMM Koşusu heyecanı - Son Dakika

At yarışında 59'uncu TBMM Koşusu heyecanı

07.05.2021 14:41
At yarışında 59'uncu TBMM Koşusu heyecanı, System.String[]

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) adına 59'uncusu düzenlenecek ve 4+ yaşlı safkan Arap atlarının yarışacağı koşu, 75'inci Yıl Ankara Hipodromu'nda büyük heyecana sahne olacak.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) adına 59'uncusu düzenlenecek ve 4+ yaşlı safkan Arap atlarının yarışacağı koşu, 75'inci Yıl Ankara Hipodromu'nda büyük heyecana sahne olacak.

Kuruluşunun 101'inci yılı kutlanan Gazi Meclis adına 75'inci Yıl Ankara Hipodromu'nda gerçekleştirilecek koşu, safkan Arap atlarının yıl içerisindeki en önemli sınavlarından biri olacak. Ankara'da sezonun ilk G1 mücadelesi niteliğindeki yarış yarın saat 15.30'da başlayacak.

Türkiye Büyük Millet Meclisi adına bu sene 59'uncusu düzenlenecek olan bu önemli koşuda 4+ yaşlı safkan Arap atları 1600 metre mesafe çim pistte birincilik mücadelesi verecek.1 milyon 32 TL birincilik ikramiyeli koşunun ikincisi 412 bin 800 TL, üçüncüsü 206 bin 400 TL, dördüncüsü 103 bin 200 TL ve beşincisi de 51 bin 600 TL'lik ikramiyenin sahibi olacak.Büyük bir heyecana sahne olacak koşuda şu safkanlar start alacak: 1    Akyaka    60    Ahmet Çelik2    Cevher    60    Mehmet Akyavuz3    Duman    60    Sadettin Boyraz4    Egeberk    60    Kadir Tokaçoğlu5    Kamus    60    Akın Sözen6    Karamustafa    60    Gökhan Kocakaya7    Niğbolu    60    Mehmet Kaya8    Oğlum Serkan    60    Müslüm Çelik9    Oğuzboylu    60    Halis Karataş10    Özçevik    60    Özcan Yıldırım11    Şenhan    60    Tolga Yıldız12    Hızlı Ahmet    58    Barış Kurdu13    Pıtır    58    Ayhan Kurşun

TRIPLE CROWN'IN İLK AYAĞITürkiye Büyük Millet Meclisi Koşusu, safkan Arap atlarının Triple Crown (Üçlü Taç) yapabilmeleri için kazanması gereken koşulardan ilkini oluşturuyor. Bu koşuyu kazanan safkan 25 Temmuz'da Niğbolu Koşusu ve 19 Eylül'de koşulacak Veliefendi Koşusu'nu da kazanması durumunda, hem Triple Crown yapmış olacak hem de özel ödül olarak belirlenen 1 milyon 680 bin TL ikramiyeyi de sahibine kazandırmış olacak.1959 yılından beri düzenlenen ve Türk yarışçılığının en önemli mücadeleleri arasında yer alan TBMM Koşusu'nda en iyi derece, 28 Nisan 2012'de 1.44.05'le "Onurkaan" isimli safkana ait. Tam 61 yıl önce koşulan ilk yarışın galibi ise B. İzgi'nin sahibi olduğu, "Birnisan" isimli safkan jokeyi Mehmet Emin Özdekli idaresinde olmuştu.Nafiye Caf'a ait "Satvet" isimli safkan, 1972, 1973 ve 1974 yıllarında, Nurbiye Gülerce'nin "Yavuzhan" isimli safkanı ise 1995, 1996 ve 1997 yıllarında bu koşuyu 3 kez üst üste kazanarak bu alanda rekoru ellerinde bulunduruyor.

TBMM Koşusu'nu en fazla kazanan jokey ise 8 kez ile Halis Karataş olarak kayıtlarda yer alıyor.


At yarışında 59'uncu TBMM Koşusu heyecanı

Türk Lirası, Ankara, Arap, TBMM, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor At yarışında 59'uncu TBMM Koşusu heyecanı - Son Dakika Spor


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