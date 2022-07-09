Tartışma büyüyünce taraflar birbirine tekme tokat saldırmaya başladı. Kavga anları ise vatandaşlar tarafından cep telefonu kameralarına yansıdı. Kavga eden taraflar, çevredeki vatandaşlar tarafından sakinleştirilerek, bölgeden uzaklaştırıldı.

Kaynak: DHA

Süleyman Çelebi, Osmangazi, Bursa, kavga, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › At yarışında ortalık birbirine girdi! Piste atlayanlar birbirlerine tekme tokat saldırdı - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.