At yarışında ortalık birbirine girdi! Piste atlayanlar birbirlerine tekme tokat saldırdı - Son Dakika
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At yarışında ortalık birbirine girdi! Piste atlayanlar birbirlerine tekme tokat saldırdı

09.07.2022 12:00

Bursa'da at yarışları esnasında faul yapıldığı gerekçesiyle piste giren kişiler arasında kavga başladı. Birbirine tekme tokat saldıran taraflar çevredekilerin müdahale etmesiyle uzaklaştırıldı.

Bursa Osmangazi Hipodromu'ndaki Süleyman Çelebi Koşusu sırasında 8 ve 3 numaralı atların ilgilileri, koşu sırasında faul yapıldığı gerekçesiyle tartışmaya başladı.

OLAY ANI KAMERADA

Tartışma büyüyünce taraflar birbirine tekme tokat saldırmaya başladı. Kavga anları ise vatandaşlar tarafından cep telefonu kameralarına yansıdı. Kavga eden taraflar, çevredeki vatandaşlar tarafından sakinleştirilerek, bölgeden uzaklaştırıldı.

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Son dakika haberleri! Bursa'da at yarışlarında tekme- tokat 'faul' kavgası Son dakika haberleri! Bursa'da at yarışlarında tekme- tokat 'faul' kavgası Osmangazi Su Oyunları Parkı bayramda çocuklara ücretsiz Osmangazi Su Oyunları Parkı bayramda çocuklara ücretsiz
Kaynak: DHA

Süleyman Çelebi, Osmangazi, Bursa, kavga, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa At yarışında ortalık birbirine girdi! Piste atlayanlar birbirlerine tekme tokat saldırdı - Son Dakika

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SON DAKİKA: At yarışında ortalık birbirine girdi! Piste atlayanlar birbirlerine tekme tokat saldırdı - Son Dakika
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