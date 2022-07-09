Bursa Osmangazi Hipodromu'ndaki Süleyman Çelebi Koşusu sırasında 8 ve 3 numaralı atların ilgilileri, koşu sırasında faul yapıldığı gerekçesiyle tartışmaya başladı.
Tartışma büyüyünce taraflar birbirine tekme tokat saldırmaya başladı. Kavga anları ise vatandaşlar tarafından cep telefonu kameralarına yansıdı. Kavga eden taraflar, çevredeki vatandaşlar tarafından sakinleştirilerek, bölgeden uzaklaştırıldı.
Son Dakika › 3. Sayfa › At yarışında ortalık birbirine girdi! Piste atlayanlar birbirlerine tekme tokat saldırdı - Son Dakika