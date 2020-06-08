At Yarışları geri dönüyor!

GAZİ KOŞUSU NE ZAMAN KOŞULACAK?



Verilen ara nedeniyle çok sayıda yarış günü gerçekleşemediğinden ötürü TJK tarafından, bakanlığın onayıyla kalan günler için ilaveler yapıldı. Özellikle önemli koşuların kayıp olmaması nedeniyle doğal olarak tarihlerinde de değişiklikler gerçekleşti. İstanbul sezonunun açılış klasiği Orhan Meker 10 Haziran günü koşulacakken, TBMM Koşusu 4 Temmuz, Dişi ve Erkek Tay Denemeler 12 Temmuz, Kısrak Koşusu 2 Ağustos, TJK Koşusu 4 Ekim, Cumhuriyet ve Cumhurbaşkanlığı Koşuları 14 Kasım tarihlerinde gerçekleşecek.



93 yıl kesintisiz olarak gerçekleşen tek spor organizasyonu; ulu önderimiz M. Kemal Atatürk anısına genellikle Haziran'ın son hafta sonunda koşulan Gazi Koşusu ise bu sene 94. kez çok anlamlı bir günde gerçekleşiyor... Bu senenin şampiyon safkanı 30 Ağustos tarihinde İstanbul'da yapılacak 3 yaşlı tayların mücadelesi ile belli olacak.



