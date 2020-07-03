At yarışlarında 58. TBMM Kupası Koşusu Ankara'da yapılacak!

Kuruluşunun 100. yılını kutlayan Gazi Meclis adına Ankara 75. Yıl Hipodromu'ndaki koşuda, 4 ve yukarı yaşlı 12 safkan Arap atı yarışacak. Çim pistte 1600 metre mesafede gerçekleşecek yarış, saat 17.00'de başlayacak.



Koşuda birinciye 860 bin, ikinciye 344 bin, üçüncüye 172 bin, dördüncüye 86 bin, beşinciye ise 43 bin lira para ödülü verilecek.



Bu arada 8 kez ile TBMM Kupası Koşusu'nu en fazla kazanan jokey unvanının sahibi Halis Karataş, bu yarışta da "Sürgüntay" isimli at ile koşuda yer alacak.



Yarışta start alacak safkanlar, kiloları ve jokeyler şöyle:



Batmanaslanı (60) - Tolga Yıldız



Denizim (60) - Akın Sözen



Egeberk (60) - Onur Öztürk



Karamustafa (60) - Özcan Yıldırım



Oğuzboylu (60) - Müslüm Çelik



Yeltay (60) - Mehmet Akyavuz



Anayurt (58) - Gökhan Kocakaya



Baş Hükümdar (58) - Ayhan Kurşun



Cevherizade (58) - Hışman Çizik



Demirperde (58) - Ahmet Çelik



Oğlum Serkan (58) - Harun Kılıçarslan



Sürgüntay (58) - Halis Karataş



