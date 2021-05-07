At yarışlarında 59. TBMM Koşusu yarın Ankara'da yapılacak

At yarışlarında 59. Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Koşusu yarın Ankara'da gerçekleştirilecek.

Türkiye Jokey Kulübünden yapılan açıklamaya göre, 75. Yıl Ankara Hipodromu'nda koşulacak yarış saat 15.30'da başlayacak.

Koşuda 4 ve üzeri yaşlı safkan Arap atları 1600 metre mesafe çim pistte birincilik mücadelesi verecek.

Birinciye 1 milyon 32 bin lira, ikinciye 412 bin 800 lira, üçüncüye 206 bin 400 lira, dördüncüye 103 bin 200 lira ve beşinciye ise 51 bin 600 lira para ödülü verilecek.

Yarışta 13 safkan start alacak.