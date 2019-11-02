Son Dakika Haberleri: At yarışlarında 81. Cumhurbaşkanlığı Kupası Koşusu yapıldı
Son Dakika Spor At yarışlarında 81. Cumhurbaşkanlığı Kupası Koşusu yapıldı

At yarışlarında 81. Cumhurbaşkanlığı Kupası Koşusu yapıldı

6 saat önce

At yarışlarında 81. Cumhurbaşkanlığı Kupası Koşusu'nu, Nimet Arif Kurtel'in sahibi olduğu ve Gökhan Kocakaya'nın jokeyliğini yaptığı "Long Runner" isimli at kazandı.

At yarışlarında 81. Cumhurbaşkanlığı Kupası Koşusu yapıldı, System.String[]

At yarışlarında 81. Cumhurbaşkanlığı Kupası Koşusu'nu, Nimet Arif Kurtel'in sahibi olduğu ve Gökhan Kocakaya'nın jokeyliğini yaptığı "Long Runner" isimli at kazandı.

Ankara 75. Yıl Hipodromu'nda 2 bin 400 metrelik çim pistte yapılan koşuya, 3 yaş ve yukarı safkan İngiliz atları katıldı.

Birinciye 820 bin lira verilen toplam 1 milyon 435 bin lira para ödüllü koşuda, jokeyliğini Gökhan Kocakaya'nın yaptığı "Long Runner" isimli at 2.29.42'lik derecesiyle birinci oldu.

Koşuda, Ayhan Kurşun'un bindiği "Angel Of Death" adlı at 2.30.06'lık derecesiyle ikinci, jokeyliğini Halis Karataş'ın yaptığı "Mister Görkem" isimli at ise 2.30.20'lik derecesiyle üçüncü sırada yer aldı.

Spor

Haber Yayın Tarihi: 02.11.2019 04:36 Kaynak: AA
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