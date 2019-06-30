At yarışlarında 93. Gazi Koşusu'nu Melis Kurtel Emin'in sahibi olduğu, Ahmet Çelik'in jokeyliğini...
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At yarışlarında 93. Gazi Koşusu'nu Melis Kurtel Emin'in sahibi olduğu, Ahmet Çelik'in jokeyliğini yaptığı "The Last Romance" adlı safkan kazandı.
Haber Yayın Tarihi : 30.06.2019 05:23 Kaynak: AA
At yarışlarında 93. Gazi Koşusu
'nu Melis Kurtel Emin'in sahibi olduğu, Ahmet Çelik
'in jokeyliğini yaptığı "The Last Romance" adlı safkan kazandı.
93. Gazi Koşusu'nu The Last Romance isimli safkan kazandı!
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