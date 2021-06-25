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At yarışlarında 95. "derbi" heyecanı - Son Dakika

At yarışlarında 95. "derbi" heyecanı

25.06.2021 10:36
At yarışlarında 95.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk adına 1927 yılından bu yana düzenlenen Gazi Koşusu'nun 95'incisi yarın İstanbul'da yapılacak.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk adına 1927 yılından bu yana düzenlenen Gazi Koşusu'nun 95'incisi yarın İstanbul'da yapılacak.

Ali Muhiddin Hacıbekir'in "Neriman" isimli kısrağı tarafından kazanılan 1927 yılındaki ilk Gazi Koşusu ile başlayan ve kesintisiz devam eden yarış, "Türk at yarışçılığının derbisi" olarak ifade ediliyor.

Üç yaşlı safkan İngiliz taylarının yarış hayatlarında sadece bir kez koşabildikleri, çim pistte 2 bin 400 metre mesafeli koşuya bu yıl 21'i erkek, 1'i dişi olmak üzere 22 at katılacak.

Veliefendi Hipodromu'nda gerçekleştirilecek koşu saat 17.15'te başlayacak. Yarış, TJK TV ile TAY TV'nin yanı sıra Kanal D, Habertürk, Fox TV, NTV, TV100, Haber Global, TRT Spor Yıldız, beIN Sports Haber, A Spor, Sportstv, SportsSmart ve Tivibu Spor kanallarından da yayımlanacak.

Seyircisiz gerçekleştirilecek

Gazi Koşusu'na, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını önlemleri kapsamında seyirci alınmayacak.

Her sene Veliefendi Hipodromu'nda festival havasında gerçekleştirilen ve yarışseverlerin büyük ilgi gösterdiği "Derbi", geçen yıl gibi seyirci olmadan yapılacak.

Gazi Koşusu'nun tarihçesi

Kurtuluş Savaşı yıllarında Ankara'daki at yarışlarını kendi himayesinde yaptıran Mustafa Kemal Atatürk, 1927'de emir vererek Gazi Koşusu'nun düzenlenmesini istedi.

At yarışlarının modern toplumlar için sosyal bir ihtiyaç olduğunu vurgulayan Atatürk, fırsat buldukça yarışları hipodromda takip ediyordu.

Ali Muhiddin Hacıbekir'in sahibi olduğu "Neriman"ın 1927 yılında kazandığı ilk Gazi Koşusu'nu da Atatürk ile İsmet İnönü birlikte izledi.

İlk ikramiye 2 bin lira

Gazi Koşusu ilk kez 10 Haziran 1927'de 2 bin metre mesafede düzenlenirken, birincilik ikramiyesi de 2 bin lira olarak belirlendi.

İlk Gazi Koşusu'nu,Ali Muhiddin Hacıbekir'in sahibi olduğu "Neriman" adlı safkan, jokeyi İhsan Atçı ile ilk sırada bitirdi.

İlerleyen yıllarda bu önemli koşuyu cumhurbaşkanlarından İsmet İnönü, "Olgo", Celal Bayar ise "Cap Gris Nez" isimli safkanlarıyla kazandı. İstanbul'da ilk kez 1968'de düzenlenen Gazi Koşusu'nda ise birinciliği Burhan Karamehmet'in "Asuvan" adlı safkanı elde etti.

Türk yarışçılığının en büyük klasiği Gazi Koşusu'nun armağanı olan Atatürk'ün at üzerindeki som gümüşten heykeli, 1970 yılından galiplere verilmeye başlandı. Ünlü heykeltıraş Doç. Dr. Şadi Çalık'ın eseri olan bu heykeli ilk kez "Sadettin" adlı safkanın sahibi Sadun Atığ aldı.

En iyi dereceyi "Bold Pilot" yaptı

Gazi Koşusu'nda en iyi derece, "Bold Pilot" isimli safkanda bulunuyor.

1996 yılında Özdemir Atman'ın sahibi olduğu "Bold Pilot", Halis Karataş yönetiminde 2.26.22'lik derece yaptı ve Gazi Koşusu'nun 94 yıllık geçmişinin en hızlı safkanı oldu.

En fazla kazanan Mümin Çılgın

Gazi Koşusu'nu en fazla kazanan jokey, Mümin Çılgın olarak kayıtlara geçti.

Mümin Çılgın, "Helene de Troia" (1960), "Apaçi" (1965), "Nadas" (1974), "Dr. Seferof" (1979), "Dersim" (1981), "Uğurtay" (1985), "Hafız" (1986), "Top Image" (1988) ve "Abbas" (1991) ile 9 kez Gazi Koşusu'nu kazanma başarısı gösterdi.

Bu yarışı en fazla kazanma başarısını gösteren eküri de "Darling" (1950), "Kusun" (1953), "Atlıhan" (1961), "Melikşah" (1963), "Kayarlı" (1964), "Minimo" (1971), "Akkor" (1972), "Karayel" (1973), "Buğra" (1976), "Toraman" (1982), "Cartagena" (1984), "Hafız" (1986), "Popular Demand" (2005) ile (toplam 13 kez) "Eliyeşil" ekürisi oldu.

Aktif jokeyler arasında Gazi Koşusu'nu en fazla kazanan isimler, altışar kezle Halis Karataş ve Ahmet Çelik.

Halis Karataş, 1996'da "Bold Pilot", 2005'te "Popular Demand", 2006'da "Hizel Beyi", 2011'de "Anatoly", 2012'de "Matador Yaşar" ve 2014'te "Blaze to Win" ile Gazi Koşusu zaferi yaşadı.

Ahmet Çelik ise son 6 yılda Gazi Koşusu'nu kazanma başarısı gösterdi.

Halis Karataş bu sene Lale Melek Atman'ın sahip olduğu "Mamba Forever" isimli safkanla, Ahmet Çelik de Sanem Kahraman'ın sahibi olduğu "Burgas" isimli atla yarışacak.

Üst üste kazanma rekoru Ahmet Çelik'te

Jokey Ahmet Çelik, 6 kezle Gazi Koşusu'nu üst üste en çok kazanan jokey rekorunu elinde bulunduruyor.

89. Gazi Koşusu'nu "Renk", 90. Gazi Koşusu'nu "Graystorm", 91. Gazi Koşusu'nu "Piano Sonata", 92. Gazi Koşusu'nu "Hep Beraber" adlı atla safkanla kazanan Çelik, 93. Gazi Koşusu'nu "The Last Romance" isimli safkanla ilk sırdada bitirdi.

Tecrübeli jokey, geçen sene yapılan 94. Gazi Koşusu'nu da "Call To Victory" isimli safkanla kazanarak, üst üste 6 kez birincilik sevinci yaşadı.

Unutulmaz jokey Ekrem Kurt, 1971, 1972 ve 1973'te üç yıl arka arkaya Gazi Koşusu'nu kazanmıştı.

Kazanan at, sahibini zengin edecek

Türk at yarışçılığının bu önemli koşusunu kazanan safkan, sahibine hatırı sayılır bir miktarda ödül kazandıracak.

Gazi Koşusu'nda 2021 yılı birincilik ikramiyesi 2 milyon 100 bin lira olarak belirlenirken, ikinciye 840 bin, üçüncüye 420 bin, dördüncüye 210 bin, beşinciye de 105 bin lira ödenecek.

Koşuyu kazanan tayın sahibi, birincilik ikramiyesinin yanı sıra kayıt tutarları, taksit ücretleri ve at sahibi primi ile birlikte 3 milyon 134 bin 100 lira ikramiye kazanacak. Safkanın sahibi aynı zamanda yetiştiricisiyse, bu tutara yetiştiricilik primi de dahil olacak ve ödül 3 milyon 737 bin 850 liraya ulaşacak.

Yarışacak safkanlar

95. Gazi Koşusu'nda yarışacak safkanlar, sahipleri ve jokeyleri şöyle:

NumarasıSafkanSahibiJokey
1Anadolu AslanıG. Emre İçerMehmet Kaya
2Brave GladiatorHakan SanerHüseyin Şimşek
3BurgasSanem KahramanAhmet Çelik
4Fiero MioMuammer KitapçıSadettin Boyraz
5Giant DreamEsra AtmanMustafa Çiçek
6Gülüm OsmanHaci İpekHışman Çizik
7Just UniqueAyşegül KurtelAyhan Kurşun
8Kafkas BeyiBurhan ŞenNurettin Şen
9King JacksonSerkan AydınMertcan Çelik
10MalkoçhanMehmet Cahit MalkoçAkın Sözen
11Mamba ForeverLale Melek AtmanHalis Karataş
12MegalomanAdnan TürkoğluKadir Tokaçoğlu
13OverlordDuygu FaturaTolga Yıldız
14Real RunnerMelis Kurtel EminGökhan Kocakaya
15Red LuckAlp Şemsettin EvcimenMüslüm Çelik
16Runner of DarknessMurat BayarVahdettin Kaplan
17SkylineTaylan ArslanBarış Kurdu
18Strong LegsSema UlaşNevzat Avci
19Turgutlu EfesiHakan ÖzcanOnur Öztürk
20Villager SongDeniz KurtelGökhan Gökçe
21İllüzyonAhmet KurtÖzcan Yıldırım
22Break the ChainGünsen SoyupakAdem Aslan

Mustafa Kemal Atatürk, Gazi Koşusu, Derbi, Gazi, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor At yarışlarında 95. 'derbi' heyecanı - Son Dakika Spor


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