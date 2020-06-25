At yarışlarında Sağlık Bakanlığı Sağlık Çalışanları Koşusu, 27 Haziran'da Ankara'da yapılacak

At yarışlarında ilk kez programa dahil edilen Sağlık Bakanlığı Sağlık Çalışanları Koşusu'nda start Ankara'da verilecek.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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