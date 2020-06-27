At yarışlarında Sağlık Bakanlığı Sağlık Çalışanları Koşusu, Ankara'da yapıldı

Çim pistte bin 900 metre mesafede gerçekleştirilen koşuyu, Fearless Action isimli at ikinci, Runner Bull isimli at ise üçüncü sırada tamamladı.

Ankara 75. Yıl Hipodromu'nda 4 ve üzeri yaşlı safkan İngiliz atlarının yarıştığı 160 bin lira ödüllü Sağlık Bakanlığı Sağlık Çalışanları Koşusu'nu, Hakkı Özyurteri'ye ait, jokey Akın Sözen'in bindiği Hasafet isimli at kazandı.

At yarışlarında ilk kez programa dahil edilen Sağlık Bakanlığı Sağlık Çalışanları Koşusu, Ankara 'da gerçekleştirildi.

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