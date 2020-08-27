At yarışlarının en büyüğü için heyecanlı bekleyiş (1) - Son Dakika

At yarışlarının en büyüğü için heyecanlı bekleyiş (1)

Gazi Mustafa Kemal Atatürk adına 1927 yılından bu yana düzenlenen Türk at yarışçılığının derbisi Gazi Koşusu'nun 94'üncüsü için geri sayım sürüyor.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk adına 1927 yılından bu yana düzenlenen Türk at yarışçılığının derbisi Gazi Koşusu'nun 94'üncüsü için geri sayım sürüyor.

Veliefendi Hipodromu'nda 30 Ağustos Pazar günü gerçekleştirilecek 94. Gazi Koşusu için çalışmalar yoğun bir şekilde devam ediyor.

Türkiye Jokey Kulübü, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle önlemlerini alırken, jokeyler de yoğun antrenman programıyla at yarışlarının en büyük organizasyonunda birincilik için çalışıyor.

94. Gazi Koşusu ile ilgili AA muhabirine açıklamalarda bulunan Türkiye Jokey Kulübü Genel Sekreteri Ahmet Özbelge, 1927'den bu yana kesintisiz yapılan yarışların bu yıl 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda gerçekleştirileceğini belirterek, "94'üncüsünü koşacağımız Gazi Koşusu, Türkiye'nin en büyük spor organizasyonlarından biri. Tayların doğmasından itibaren herkesin tek hedefi vardır; Gazi Koşusu'nu koşup kazanabilmek." dedi.

Atların bir kez bu yarışa katılabildiğini hatırlatan Özbelge, "Bundan dolayı at sahiplerinde, atçılık camiasında bir bayram havası yaşatılır. Bu sene pandemiden dolayı haziran ayından koşulması gereken koşuyu daha anlamlı bir güne aldık. Koşuyu 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda yapacağız, çok heyecanlıyız. Aynı zamanda üzüntülüyüz, pandemiden dolayı yarışseverlerle bir arada olamayacağız. Yarışçılık temaşa sporudur, seyircilerle çok güzel. İki canlının beraber yaptığı tek spor. İnşallah önümüzdeki yıllarda daha güzel organizasyonlarla geniş katılımlarla bu seneki pandemiden dolayı yaşadığımız sıkıntıyı telafi ederiz." diye konuştu.

Gazi Koşusu'nun büyük bir heyecana ve keyfe sahne olduğunu anlatan Özbelge, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Atın annesinin gebe kalmasından doğmasına, yetişmesine, sahaya gelmesine kadar tek hedef Gazi Koşusu'dur. Ulu Önder Atatürk adına yapılan Gazi Koşusu'nu kazanmak, bundan daha büyük şeref yoktur."

Son 5 yılda Gazi Koşusu'nu jokey Ahmet Çelik'in aldığını hatırlatan Özbelge, "Ahmet Çelik, son senelerde kırılması güç başarılara imza attı. Jokeylere başarılar diliyorum. At yarışında birçok faktör var. At, insan, şans, zeka, taktik var." ifadelerini kullandı.

"Sadece Gazi Koşusu için bir ödül töreni yapacağız"

Salgın döneminde ödül törenlerini iptal ettiklerine dikkati çeken Özbelge, "Sağlık Bakanlığının verdiği protokol var. Pandemi sürecinde bu protokole harfiyen uyuyoruz. Gazi Koşusu gününde de uyacağız. Sadece Gazi Koşusu için bir ödül töreni yapacağız. Sosyal mesafeyi koruyarak, maskelerimiz takarak; nasılki Başakşehir şampiyonluk kupasını aldı, Bayern Münih Şampiyonlar Ligi'nde kupasını aldı, onlardan daha dikkatli bu organizasyonumuzu gerçekleştireceğiz." şeklinde konuştu.

Salgın sürecinde alınan önlemler Gazi Koşusu'nda da sıkı bir şekilde uygulanacak. Padok bölümünde oluşturulan sosyal mesafe çemberinde sadece 3 kişi yer alabilecek.

Önlemlerle ilgili değerlendirmede bulunan Özbelge, şunları söyledi:

"Yarışseverler bize kızıyor, 'ben bu yarışı hiç kaçırmadım, seyretmek istiyorum' diyorlar. Ama yapacağımız bir şey yok. Biz geniş bir ailenin sorumluluğunu taşıyoruz. Türk atçılığı için 82 günlük ara büyük bir aradır. Bacasız sektör. At sahipleri, seyisler, jokeyler var; yemcilerimiz, otçularımız, veterinerlerimiz, ilaç sanayi, nalbantlar, nalları üretenler var. Büyük zarar gördüler. Tedbirleri gevşeterek zarar görmelerini istemiyoruz."

Son 5 yılın şampiyonu Ahmet Çelik bu sefer favori olarak iddialı

Gazi Koşusu'nu son 5 yılda kazanan jokey Ahmet Çelik, 94'üncüsünü yarışın favorilerinden "Call to Victory" adlı atla kazanmaya çalışacak.

Salgından dolayı yarışın seyircisiz olacağını vurgulayan Çelik, "Onun biraz burukluğu olacak ama Gazi Koşusu'nun heyecanı bambaşka. Şu anda heyecanla bekliyoruz. Bu sene 15 kayıtlı at var. Geçen senelere nazaran daha az atla yarış olacak. Daha önce plase atlara binmiştim, bu sene favori atla yarışacağım." şeklinde görüş belirtti.

Gazi Koşusu'nun hiçbir zaman kolay geçmediğine dikkati çeken Çelik, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bazen 5 atla yarıştığınızda da zorlanırsınız. 22 atla güzel yere düştüğünde, şans yanında olduğu zaman sıkıntı olmayabilir. Atın kendine göre stili var. Bizim at şu anda her stili yapabilecek at. 3-4 ciddi rakibimiz var. Yarışın bütünü daha önemli. Birine en büyük rakip dersin gününde olmaz. 2 bin 400 metrelik yarışa birbirinden kaliteli safkanlar katılacak. Bu işin favorisi, sürprizi yok. Güç ve kalite olarak bir tık öndeyiz ama yinede her şey kısmet."

Gazi Koşusu'nun önemine değinen Çelik, "Gazi Koşusu'nda; Türk atçılığının, bu işi yapan insanların tek hedefi koşmak değil katılmak bile büyük gururdur. Katılıp kazandığınızda isminizi tarihe yazdırıyorsunuz. At yarışı olduğu müddetçe 'bu at kazanmış' diye adı sonsuza kadar altın harflerle tarihe yazılıyor. Kimseye nasip olmayacak şekilde üst üste 5 kez kazandım. Bundan dolayı da çok mutluyum." diye konuştu.

Yarışta yer alacak jokeylerden Ayhan Kurşun ise 30 yaşında olduğunu ve 10 senedir Gazi Koşusu'nda bulunduğunu dile getirdi.

Gazi Koşusu'na katılmanın herkes için büyük heyecan olduğunu belirten Kurşun, "Büyük bir favorimiz var. Ahmet Çelik 5 senedir üst üste kazanıyor. Bu sene de yüzde 80 şanslı görülen bir at. Tabii ki at yarışında 'kısmet at koşar baht kazanır' derler ya biz de şansımızı arayacağız. Atıma da güveniyorum. Tabii ki pistin şartları ne olur bilmiyorum. Benim atım biraz daha yumuşak pisti seviyor. Kazanmak müthiş bir duygu, şimdiye kadar kazanmadım, kazanırsak iyi olacak." değerlendirmesinde bulundu.

Yarışta seyircinin olmamasının kendisini de üzdüğünü anlatan Kurşun, "Seyirci buranın rengi. Padokta bağırmaları, tezahürat etmeleri çok güzel oluyor. Yarışın son 200 metresinde uğultu olur, o olmayacak." ifadelerini kazandı.

Eski jokey Süleyman Akdı: "Hayaller için son günler"

At yarışlarının önemli isimlerinden olan ve 1960'lı yıllardan 2008'e kadar yarışan Süleyman Akdı da Gazi Koşusu'nun herkes için büyük bir hayal olduğunu söyledi.

Tayların 2 yaşına gelmesinin ardından iyi koşmasıyla at sahiplerinin büyük hayaller kurduğunu vurgulayan Akdı, "Jokeyler için de 'hangi ata binersem kazanırım' hayalleri başlıyor ve bu hayaller için son günler." değerlendirmesinde bulundu.

Ahmet Çelik'in favorilerden olduğunu vurgulayan Akdı, "Beş kez kazandı, bu kırılmayacak muazzam bir rekor. Altıncının olmaması için bir neden yok. Bineceği at 2 yaşından beri diğer atları geçmiş." ifadelerini kullandı.

Yarıştığı dönemde Gazi Koşusu'na özel hazırlandığını anlatan Akdı, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ben böyle yarışlarda bir hafta, on gün önce kendimi özel idmana tabi tutuyordum. Son 48 saatte kolaydı, baharattı, kızartmaydı bu tür şeyler hiç yok. Acı ve gazlı içecekler jokeyin sinir sistemini bozar. Haşlama, ızgara yiyorumdum. Ekstra idmanlar yapıyordum. Sahayı koşuyordum, kültür fizik yapıyordum. 1-2 kilo fazla varsa normal haline getiriyordum."

Gazi Koşusu'na askerlik yaptığı dönem dışında sürekli katıldığını anlatan Akdı, "Bir sefer Almanya'daydım. Oradaki yarıştan sonra Gazi Koşusu'na yetişmem gerekiyordu. Uçağa jokey elbisesiyle bindim. Kıyafetlerimi uçakta değiştirdim. Geldim yarışta birinci oldum. Almanya'daki hipodrom müdürleri, benim için uçağı yarım saat beklettiler." diye konuştu.

Yorumcular da heyecanla yarışı bekliyor

Gazi Koşusu'nda yarışan eski jokeylerden yorumcu Gökhan Gül de bu organizasyonun herkes için çok özel olduğunu belirterek, "120 yıldır atçılık yapan bir ailenin ferdiyim. 7-8 defa Gazi Koşusu'na katıldım. Çok özel bir koşudur. Atı, Gazi Koşusu'na getirip kayıt yaptırmak büyük bir başarıdır. Katılmak her at sahibinin hayalidir." değerlendirmesinde bulundu.

Koşuya her atın katılamadığını vurgulayan Gül, "Belli başarı elde eden atlar katılabiliyor. İlk katıldığım Gazi Koşusu'nda hani otomobille giderken yanınızdan tır geçer ve arabanız sarsılır ya o yarışta yer alan 'George Thomas' adlı at son 800 metrede yanımdan geçerken ben o hissi yaşadım." ifadelerini kullandı.

Yorumcu Atahan Zilcioğlu da Gazi Koşusu'nun ayrı bir öneme sahip olduğunu anlatarak, şunları söyledi:

"Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk adına yapılan yarışların önemi ayrı olur. Sağlığında başlayan ve aralıksız süren bir yarış. 2 bin 500, 3 bine yakın atın anne karnında başlayan serüveni 15 atla sonuçlandı. 25 yıldır tam kapasite koşuluyordu. Bazı atların rakiplerine büyük üstünlük sağlamasıyla bu sayı düştü."

Yarış tahminini de paylaşan Zilcioğlu, "Son 5 yılın şampiyonu Ahmet Çelik var. Büyük bir favori. 'Vernazza' gibi bir rakibi var. Halis Karataş gibi bir usta biniyor. 'Powerman' gibi 45 günde favoriler arasına giren at var. 'Lord of Game', toparlaması halinde 'Kingsman'in şanslı olacağını düşünebiliriz. Az atla koşulan son yarışta sürpriz birinci çıkmıştı. Az atlı yarış olacak ama heyecan yine yaşanacak." şeklinde konuştu.

At yarışlarının en büyüğü için heyecanlı bekleyiş (1)

Mustafa Kemal Atatürk, Ahmet Çelik, Gazi Koşusu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.08.2020 13:20 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel At yarışlarının en büyüğü için heyecanlı bekleyiş (1) - Son Dakika

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