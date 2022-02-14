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AT YAYLASI'NDAKİ YILKI ATLARINA YEM BIRAKILDI - Son Dakika

AT YAYLASI'NDAKİ YILKI ATLARINA YEM BIRAKILDI

14.02.2022 13:54

BOLU'da, At Yaylası'nda yoğun kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan yılkı atlarına Bolu Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerince yem verildi.

BOLU'da, At Yaylası'nda yoğun kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan yılkı atlarına Bolu Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerince yem verildi.

Bolu Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri, hava sıcaklığının sıfırın altında 15 dereceyi bulduğu ve kar kalınlığının da 1 metreye yaklaştığı At Yaylası'ndaki yılkı atlarını beslemeye devam ediyor. Zorlu kış şartlarında yiyecek bulmakta zorlanan At Yaylası'nın simgesi yılkı atlarına 700 kilo saman ve 700 kilo yem bırakıldı. Yılkı atları, görevlilerin saman ve yem bıraktığı alanda toplanarak beslendi.

AT YAYLASI'NDAKİ YILKI ATLARINA YEM BIRAKILDI
AT YAYLASI'NDAKİ YILKI ATLARINA YEM BIRAKILDI
AT YAYLASI'NDAKİ YILKI ATLARINA YEM BIRAKILDI

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Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü, Doğa Koruma ve Milli Parklar, Bolu, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel AT YAYLASI'NDAKİ YILKI ATLARINA YEM BIRAKILDI - Son Dakika


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SON DAKİKA: AT YAYLASI'NDAKİ YILKI ATLARINA YEM BIRAKILDI - Son Dakika
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